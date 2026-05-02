Η Ομόνοια επέστρεψε στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα της σεζόν 2025-26 μετά από πενταετή αναμονή, χάρη στη νίκη της με 3-0 εντός έδρας απέναντι στον Άρη Λεμεσού.

Η ομάδα της Λευκωσίας πραγματοποίησε πειστική εμφάνιση και «σφράγισε» μαθηματικά τον τίτλο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία της στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν. Με τη διαφορά να φτάνει στο +16 από την ΑΕΚ Λάρνακας, η Ομόνοια κατέκτησε πανάξια την κούπα, επιστρέφοντας στην κορυφή για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το παιχνίδι κρίθηκε νωρίς, με τον Τάνκοβιτς να ανοίγει το σκορ στο 11’ και τον Μαέ να διπλασιάζει τα τέρματα στο 22’. Ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε και το τελικό 3-0 στο 59’, ολοκληρώνοντας μια άνετη βραδιά τίτλου για τους «πράσινους», μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα στο γήπεδο.