Οι δύο ομάδες χάρισαν έναν τελικό σαν κανέναν άλλον μέχρι σήμερα. Είχε τα πάντα. Αποβολές, ένταση, ανατροπές, 34 πέναλτι και κράτησε για πάνω από δυόμισι ώρες.

Η ΑΕΚ που μπήκε δυνατά με το καλημέρα και η «χρυσή» αλλαγή του Ολυμπιακού

Από την αρχή της αναμέτρησης η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς, μπήκε δυνατά και σε μόλις οκτώ λεπτά σκοράρει δύο γκολ. Ο Ίσμαελ Μπλάνκο έκανε το 1-0 μετά από σέντρα του Τζιμπούρ και το 2-0 ήρθε από τον ίδιο, χτίζοντας καλό προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Όλα αυτά μέχρι το πρώτο ημίχρονο. Ο τότε προπονητής του Ολυμπιακού, Ερνέστο Βαλβέρδε βγάζει τον άσσο από το μανίκι, εν ονόματι Ματ Ντάρμπισαιρ. Ο Άγγλος με την πρώτη του επαφή στο παιχνίδι κάνει το 2-1 στο 46΄ και βάζει «φωτιά» στον τελικό.

Ο Ισπανός προπονητής βάζει και τον Τζόρτζεβιτς μέσα στο ματς και με δικιά του εκτέλεση φάουλ, βρίσκει τον Ντουντού και αυτός κάνει το 2- 2.

Μετά από όλα αυτά από το 90΄ και έπειτα τα πράγματα γίνονται δραματικά. Ο Σκόκο έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 3-2 και όλα φαινόντουσαν χαμένα, για τους «ερυθρόλευκους».

Όμως η «χρυσή» αλλαγή του Βαλβέρδε, ο Ντάρμπισαιρ μίλησε στην τελευταία φάση του αγώνα και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με ψηλοκρεμαστή κεφαλιά έκανε το 3-3 και έστειλε το ματς στην παράταση.

Οι δύο αποβολές της παράτασης και η «θρυλική» διαδικασία των πέναλτι

Σε αυτό το σημείο του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε με την ψυχολογία στα ύψη μετά την ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Έτσι, παίρνει προβάδισμα με τον Λουτσιάνο Γκαλέτι με 4-3 στο 102΄.

Ο Αργεντίνος αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη λίγο διότι, έβγαλε την φανέλα του στους πανηγυρισμούς. Τρία λεπτά μετά είναι η σειρά του Αβράαμ Παπαδόπουλου να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου με κόκκινη κάρτα λόγω ενός σκληρού μαρκαρίσματος στον Παντελή Καφέ.

Το εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημα η ΑΕΚ και ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 4-4, με τον Σκόκο ξανά στο 107΄. Δεν άλλαξε κάτι και ο τελικός πηγαίνει στην διαδικασία των πέναλτι που θα έμενε στην ιστορία.

Ήταν μια διαδικασία που δύσκολα θα ξεχαστεί. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν απόλυτα εύστοχες στα πρώτα πέναλτι, μέχρι που ο Ντάνιελ Μαιστόροβιτς σημάδεψε το δοκάρι και έγινε ο πρώτος που δεν βρήκε στόχο.

Λίγο αργότερα, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, στο φινάλε της καριέρας του, είχε την ευκαιρία να χαρίσει το τρόπαιο στον Ολυμπιακός, όμως ο Σεμπαστιάν Σάχα απέκρουσε την εκτέλεσή του.

Οι εύστοχες προσπάθειες συνεχίστηκαν διαδοχικά και από τις δύο πλευρές, ώσπου ο Νίκος Γεωργέας δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στον Αντώνη Νικοπολίδη.

Η πίεση μεταφέρθηκε ξανά στους «ερυθρόλευκους», με τον Παναγιώτη Άντζα, επίσης στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, να μην βρίσκει δίχτυα απέναντι στον Σάχα.

Η «μονομαχία» από την άσπρη βούλα συνεχίστηκε σε εξαντλητικό ρυθμό, με τους παίκτες να ευστοχούν διαρκώς, μέχρι το 14-14, στο οποίο έφτασε ο Φερνάντο Μπελούτσι.

Στη συνέχεια, ο Πελετιέρι δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νικοπολίδη, ο οποίος πήρε αμέσως την ευθύνη για την επόμενη εκτέλεση. Ο έμπειρος τερματοφύλακας ευστόχησε απέναντι στον Σάχα και χάρισε τη νίκη στον Ολυμπιακό, πανηγυρίζοντας έντονα μαζί με τους συμπαίκτες του το δεύτερο σερί νταμπλ και το 23ο Κύπελλο του συλλόγου.

Συνολικά εκτελέστηκαν 34 πέναλτι, με τον τελικό να ξεπερνά τα 150 λεπτά και να μένει στην ιστορία ως ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ντούσαν Μπάγεβιτς): Σάχα, Γεωργέας, Ζεράλδο Άλβες, Κυριάκος (62' Αλεξόπουλος), Μαϊστόροβιτς, Ενσαλίβα, Καφές, Μαντούκα (68' Πελετιέρι), Σκόκο, Τζεμπούρ (77' Εντίνιο), Μπλάνκο

Ολυμπιακός (Ερνέστο Βαλβέρδε): Νικοπολίδης, Τοροσίδης, Ντομί, Άντζας, Αβ. Παπαδόπουλος, Πατσατζόγλου (46' Ντάρμπισιρ, 96' Όσκαρ), Ντουντού, Γκαλέτι, Λέτο (62'

Τζόρτζεβιτς), Μπελούτσι, Ντιόγο

Kίτρινες κάρτες: Καφές, Ενσαλίβα, Αλβες, Εντίνιο.

Κόκκινες κάρτες: Κυργιάκος (2η κίτρινη για πανηγυρισμούς στον πάγκο!), Γκαλέτι (2η κίτρινη για τον πανηγυρισμό στο 4ο γκολ), Α. Παπαδόπουλος (2η κίτρινη για σκληρό μαρκάρισμα).

Διαιτητής: Τάσος Κάκος

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Καφές 1-0

Όσκαρ 1-1

Μπλάνκο 2-1

Ντουντού 2-2

Σκόκο 3-2

Ντιόγο 3-3

Εντίνιο 4-3

Ντομί 4-4

Μαϊστόροβιτς δοκάρι

Τζόρτζεβιτς απόκρουση

Ενσαλίβα 5-4

Τοροσίδης 5-5

Σάχα 6-5

Μπελούτσι 6-6

Πελετιέρι 7-6

Νικοπολίδης 7-7

Γεωργέας απόκρουση

Άντζας απόκρουση

Καφές 8-7

Όσκαρ 8-8

Μπλάνκο 9-8

Ντουντού 9-9

Σκόκο 10-9

Ντιόγο 10-10

Εντίνιο 11-10

Ντομί 11-11

Μαϊστόροβιτς 12-11

Τζόρτζεβιτς 12-12

Ενσαλίβα 13-12

Τοροσίδης 13-13

Σάχα 14-13

Μπελούτσι 14-14

Πελετιέρι απόκρουση

Νικοπολίδης 14-15

Βαγγέλης Αλεξανδρής