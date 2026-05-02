Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) στην Πάτρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, μετά την εκδήλωση φωτιά σε περιοχή πίσω από τις εγκαταστάσεις της Pirelli.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η εστία βρίσκεται εντός ή εκτός του βιομηχανικού χώρου.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη και μήνυμα από το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που στάλθηκε στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.