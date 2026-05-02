Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την ήττα από την Ολλανδία με 8-12, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξάγονται στο Ρότερνταμ.

Η «γαλανόλευκη» δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της οικοδέσποινας, η οποία είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρωτιά του ομίλου. Η Ελλάδα πλέον στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση με την Αυστραλία, όπου θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εξέλιξη του αγώνα

Η Ολλανδία ξεκίνησε πιο δυνατά και προηγήθηκε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο, με την Ελλάδα να βρίσκει σκορ κυρίως από την Ελευθερία Πλευρίτου.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Ελλάδα αντέδρασε προσωρινά, μειώνοντας και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα με γκολ της Χριστίνας Σιούτη και της Στεφανίας Σάντα. Ωστόσο, οι Ολλανδές απάντησαν άμεσα, εκμεταλλεύτηκαν ευκαιρίες και πέναλτι, και πήγαν στο ημίχρονο μπροστά με 7-4.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα δεν άλλαξε. Η Ολλανδία συνέχισε να επιβάλλει τον ρυθμό της, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της στην παίκτρια παραπάνω και άνοιξε τη διαφορά. Η αποβολή του Χάρη Παυλίδη με κόκκινη κάρτα δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την ελληνική προσπάθεια.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι Ολλανδές διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν άνετα στη νίκη με τελικό σκορ 12-8.

Οκτάλεπτα: 3-1, 7-4, 8-5, 12-8

Η συνέχεια

