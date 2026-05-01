Άλλη μία χρυσή σελίδα «γράφτηκε» στην ιστορία του γυναικείου πόλο του Ολυμπιακού πριν από μερικά χρόνια. Όχι πολλά. Είναι πρόσφατες οι αναμνήσεις, αν και με το Πόλο εύκολα χάνει κανείς την… μπάλα με τις τόσες επιτυχίες. Σαν σήμερα πριν από πέντε χρόνια, Πρωτομαγιά του 2021, οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 7-6 της Ντουναϊσβάρος στον μεγάλο τελικό του Final Four της Euroleague και αναδείχθηκαν για δεύτερη φορά πρωταθλήτριες Ευρώπης στην ιστορία τους.

Οι Πειραιώτισσες με «όπλο» την απροσπέλαστη άμυνα πανηγύρισαν τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο και επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά από το 2015. Ταυτόχρονα, πήραν και μία «άτυπη» ρεβάνς για τον τελευταίο χαμένο τελικό της διοργάνωσης από τη Σαμπαντέλ.

Μάλιστα, τα «χρυσά» κορίτσια του Ολυμπιακού το 2021 κατέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου το τρεμπλ, αφού πρόσθεσαν στη συλλογή τους το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας.

Η διαδρομή μέχρι την τελική φάση

O Ολυμπιακός ξεκίνησε την πορεία του στις 4/2, έχοντας στο «τιμόνι» για 14η συνεχόμενη χρονιά τον Χάρη Παυλίδη. Προπονητής που έχει συνδέσει το όνομα του με την ομάδα πόλο όσο κανένας άλλος και στηρίχτηκε κυρίως στο ελληνικό στοιχείο. Ο όμιλος αποτελούταν από τις ιταλικές Ρόμα και Πάντοβα, τη γαλλική Νις και ούγγρικη Μάνα – BVSC. Οι «ερυθρόλευκες» τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του ομίλου, με απολογισμό τρεις νίκες και μία ήττα. Έτσι κατέκτησαν την πρόκριση στη φάση των «8».

Η μεγάλη πρόκληση ήρθε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός βρήκε απέναντι του την κάτοχο του τίτλου και μία υπερδύναμη του ευρωπαϊκού πόλο, τη Σαμπαντέλ. Στον πρώτο αγώνα δεν τα κατάφερε, καθώς ηττήθηκε με 12-10 στην Ισπανία. Αλλά, στο δεύτερο παιχνίδι το κολυμβητήριο του Πειραιά «έβραζε». Οι «ερυθρόλευκες» ήταν σαρωτικές, επικράτησαν με 10-5 και κάλυψαν με το παραπάνω τη διαφορά του πρώτου προημιτελικού. Με εμφατικό τρόπο «κλείδωσε» μία θέση για το Final Four.

Το Final Four

Η τελική φάση της διοργάνωσης, δηλαδή το Final Four της Euroleague, πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη το διάστημα (30/4 – 1/5) του 2021. Πρώτο εμπόδιο η οικοδέσποινα Ουιπέστ. Σε ένα κλειστό παιχνίδι και με ένα τρομερό τελευταίο οκτάλεπτο (επιμέρους 3-1) ο Ολυμπιακός υπέταξε με 9-8 την ομάδα από την Ουγγαρία και πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Εκεί που αντίπαλος ήταν η ισχυρή Ντουναϊσβάρος. Σε μία πολύ σκληρή «μάχη», που αποτυπώνεται και στο τελικό σκορ, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη κατάφερε να βγει νικήτρια κόντρα στις Ουγγαρέζες, επικρατώντας με 7-6. Στέφθηκε με κάθε επισημότητα πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-2, 1-2, 1-0

Ολυμπιακός (Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Πλευρίτου Ε., Μπενέκου, Ελευθεριάδου 1, Κανετίδου, Αβραμίδου 1, Σιούτη, Πλευρίτου Μ. 1, Τορνάρου, Πλευρίτου Β. 3, Τσουκαλά 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου

Ντουναϊσβάρος (Μίχοκ): Μαγιάρι, Σίλαγκι 2, Παλ, Γκουρισάτι, Χόρβατ, Μαχιέου, Σάμπο, Γκάρντα 4, Ζίγκλερ, Μούσι, Μπρεζόφσκι, Ζέλακ, Σάι

Η φετινή τεράστια προσπάθεια

Τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί μία εντυπωσιακή πορεία τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη. Στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά, χωρίς να έχει ηττηθεί σε κάποια αναμέτρηση, ενώ ήδη έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας.

Στην Ευρώπη και στο Champions League επικράτησε με 17-12 της Σαμπαντέλ στην Ισπανία και βρίσκεται μία «ανάσα» από το ακόμη ένα Final Four, που αυτή τη φορά θα γίνει στη Μάλτα. Τα «ερυθρόλευκα» κορίτσια επιβεβαιώνουν για ακόμη μία χρονιά ότι αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του ευρωπαϊκού πόλο.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος