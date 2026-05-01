Στις 23 Ιουλίου 2025, η Εθνική Ομάδα πόλο των γυναικών στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Στην εκπομπή Mega Stories της Δώρας Αναγνωστοπούλου, ο προπονητής υδατοσφαίρισης Χάρης Παυλίδης μίλησε για τη ρουτίνα, την πειθαρχία και τα μικρά σημάδια που έδειχναν πως η Εθνική γυναικών ήταν έτοιμη για την κορυφή.

Περιέγραψε τη στιγμή που οι αθλήτριες επέλεξαν όλες να φορέσουν το αγωνιστικό μαγιό στην τελευταία προπόνηση, δείχνοντας σεβασμό στον κοινό στόχο και απόλυτη συγκέντρωση πριν από τον μεγάλο αγώνα.

Ακούγεται λίγο παράξενο αλλά ήταν αυτές οι κινήσεις πριν τα χρυσά κορίτσια βουτήξουν στην πισίνα, που αποκάλυψαν το επίπεδο ετοιμότητας και σοβαρότητας της ομάδας..

Υπήρχε όπως ήταν φυσικό, πριν τον μεγάλο τελικό, το θέμα της εμφάνισης. Η εμφάνιση πάντα παίζει ρόλο και έχει τη σημασία της.

«Με τι μαγιό θα κατέβουμε;», ρωτούσαν οι αθλήτριες τον προπονητή.

Το κολυμβητικό που φορούν στην προπόνηση ή του πόλο; Το πρώτο είναι πιο άνετο, το δεύτερο – όσο παράξενο κι αν ακούγεται προκαλεί στο δέρμα μικροτραυματισμούς, εγκαύματα. Λόγω του σχεδιασμού του.

Ο Χάρης Παυλίδης, πιστός στους τύπους, έλεγε πάντα του πόλο.

Ώσπου λίγο πριν τον τελικό, όταν η αρχηγός της ομάδας έκανε για τελευταίο φορά την ερώτηση, τι μαγιό να φορέσουμε, εκείνος απάντησε; «Ό,τι θέλετε, δεν μου πέφτει λόγος».

Και ρίχτηκαν στη μάχη με το μαγιό του πόλο, την άβολη στολή.

«Ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι θα παίρναμε το χρυσό μετάλλιο», είπε ο Χάρης Παυλίδης.

Οι χρυσές αθλήτριες, μιλώντας στην εκπομπή, θυμήθηκαν και ένα άλλο προφητικό στιγμιότυπο.

Ήταν η τελευταία προπόνηση στην πισίνα που θα γινόυταν ο αγώνας. Δοκιμάζονταν οι κάμερες για την κάλυψη του αγώνα, μαζί και οι γιγαντοοθόνες.

Κάποια στιγμή, σε μία απο αυτές, προβάλλεται η ελληνική σημαία με την ένδειξη «World Champions».

«Κοτάξτε, κοιτάξτε την οθόνη άρχισαν να φωνάζουν η μία στη άλλη. Και όλες μαζί: «Χάρη, Χάρη κοίτα την οθόνη»

Και εκείνος απάντησε: «Όταν θα γίνετε παγκόσμιες πρωταθλήτριες, θα βγάλετε φωτογραφία εκεί πέρα»