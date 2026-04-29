Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και η ΑΕΚ θα διεκδικήσουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της Handball Premier, μετά την πρόκριση της Ένωσης επί του ΠΑΟΚ στα ημιτελικά.

Οι δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού χάντμπολ συνεχίζουν την έντονη αντιπαράθεσή τους, με φόντο το πρωτάθλημα και στόχο την κορυφή για τη σεζόν 2025-2026.

Ο Ολυμπιακός θέλει να διατηρήσει τα σκήπτρα και να φτάσει στον τρίτο συνεχόμενο τίτλο, ενώ η ΑΕΚ επιδιώκει επιστροφή στην κορυφή μετά από τρία χρόνια.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το πλεονέκτημα έδρας, καθώς τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική περίοδο, ενώ η σειρά αποκτά επιπλέον ιδιαιτερότητα, αφού ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.

Παράλληλα, η Ένωση αλλάζει έδρα, καθώς η αίθουσα Γ. Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ κλείνει λόγω εργασιών, με το κλειστό του Καματερού να είναι η πιθανότερη λύση για τη διεξαγωγή του δεύτερου αγώνα, για την Τρίτη 5 Μαΐου στις 19:00.