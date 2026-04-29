Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Κασσάνδρου, όταν ένας νεαρός φοιτητής άρχισε να πετά αντικείμενα από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

Ο νεαρός ζήτησε να μιλήσει με ψυχολόγο, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές.

Ο 20χρονος βρισκόταν ημίγυμνος στο μπαλκόνι του διαμερίσματός του, κινείτο νευρικά και εκτόξευε γάλα και νερό προς τον δρόμο, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους διερχόμενους.

Κάτω από το κτίριο συγκεντρώθηκαν συμφοιτητές του 20χρονου, προσπαθώντας να τον προσεγγίσουν και να τον πείσουν να ηρεμήσει. Σύμφωνα με το rthess.gr, λίγο νωρίτερα ο φοιτητής είχε ζητήσει από τους φίλους του να προσευχηθούν μαζί του, λέγοντας το «Πάτερ ημών».

Ισχυρή παρουσία Αρχών στο σημείο

Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η οδός Κασσάνδρου έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στο κέντρο της πόλης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ασφαλή έκβαση του περιστατικού, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη και στόχο την απομάκρυνση του νεαρού από το μπαλκόνι χωρίς τραυματισμούς.