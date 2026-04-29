Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί η Αγγελική Νικολοπούλου, με την ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους έπειτα από μια μεγάλη και επιτυχημένη πορεία.

Η Ελληνίδα αθλήτρια αποχωρεί μετά από εννέα χρόνια παρουσίας στις «ερυθρόλευκες», κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε συνολικά επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ομάδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση

Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, πάθος και αφοσίωση, η Αγγελική Νικολοπούλου ολοκληρώνει την πορεία της στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού μας.

Μια σπουδαία αθλήτρια, μία αληθινή αρχηγός, μια τεράστια προσωπικότητα που τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα, αφήνοντας πίσω της μια «χρυσή» παρακαταθήκη: Επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα, ένα Super Cup!

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί… Για κάθε στιγμή που φόρεσες τη φανέλα του Θρύλου, για κάθε «μάχη» που έδωσες. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!

