Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί η Αγγελική Νικολοπούλου, με την ομάδα να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους έπειτα από μια μεγάλη και επιτυχημένη πορεία.

Η Ελληνίδα αθλήτρια αποχωρεί μετά από εννέα χρόνια παρουσίας στις «ερυθρόλευκες», κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε συνολικά επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ομάδα.