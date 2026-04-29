Ανησυχία στον Ολυμπιακό ενόψει του Game 2 των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Μονακό, καθώς δύο σημαντικοί παίκτες παραμένουν αμφίβολοι.

Όπως γνωστοποίησε ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας, οι Τάισον Γουόρντ και Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκονται σε διαδικασία αποθεραπείας και η συμμετοχή τους θα ξεκαθαρίσει λίγο πριν τον αγώνα.

«Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι ΟΚ», επεσήμανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο ίδιος είχε μιλήσει για τις απώλειες του ματς και μετά το φινάλε του αγώνα με τη Μονακό. «Χτύπησε ο Γουόρντ στη μέση του και πήγε στα αποδυτήρια, και μετά ήταν αμφίβολος 50-50 αν μπορεί να παίξει» ανέφερε.

«Ο Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα και όταν βγήκε έπρεπε να ξαναπαίξει αμέσως για να μην κρυώσει το πόδι του και προτίμησα επειδή εκείνη την ώρα η διαφορά ήταν στους 20 πόντους να μην ξαναμπεί», υπογράμμισε για τον γκαρντ της ομάδας του Πειραιά.