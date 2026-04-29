Ο Δήμος Πειραιά, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» και την Κλινική Μαλλιών Bergmann Kord, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση δωρεάς μαλλιών με τίτλο: «Προσφέρουμε μαλλιά, χαρίζουμε χαμόγελα».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες, να προσφέρουν μέρος των μαλλιών τους, ώστε να κατασκευαστούν περούκες για τους ογκολογικούς ασθενείς του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ». Οι περούκες θα συμβάλλουν στην ψυχολογική ενδυνάμωση των ασθενών, προσφέροντάς τους δύναμη και αισιοδοξία.

Τα κουρέματα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν από κομμωτήρια της πόλης που συμμετέχουν εθελοντικά στη δράση.

Η Κλινική Μαλλιών Bergmann Kord αναλαμβάνει την περισυλλογή των μαλλιών και την κατασκευή περουκών υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης της. Οι περούκες που θα προκύψουν θα διατεθούν στο

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», προκειμένου να προσφερθούν χωρίς οικονομική επιβάρυνση σε ασθενείς που τις έχουν ανάγκη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να δωρίσουν τα μαλλιά τους θα πρέπει: •Να διαθέτουν μήκος μαλλιών τουλάχιστον 25 εκατοστά. •Να προσέλθουν με τα μαλλιά καθαρά, λουσμένα και στεγνά. • Να μην έχουν προηγηθεί χημικές ή κομμωτικές επεξεργασίες (βαφή, ντεκαπάζ κ.λπ.). • Τα μαλλιά να δεθούν σε σφιχτή κοτσίδα με λαστιχάκι πριν την κοπή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κλινικής.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων για την κοπή μαλλιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 41 43 358.

Ο Δήμος Πειραιά απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους πολίτες να συμμετάσχουν στη δράση, συμβάλλοντας σε μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και προσφοράς.