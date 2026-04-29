Η Meta παραβίασε τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν κατάφερε να αποτρέψει τη χρήση των πλατφορμών Facebook και Instagram από παιδιά κάτω των 13 ετών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Κομισιόν επισήμανε ότι η Meta δεν μπόρεσε να τηρήσει τους ίδιους τους όρους χρήσης της, οι οποίοι ορίζουν ως ελάχιστη ηλικία πρόσβασης στα Facebook και Instagram τα 13 έτη. Με βάση την αρχική αξιολόγηση, η εταιρεία βρέθηκε να παραβιάζει τον Κανονισμό Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act – DSA) της ΕΕ, που απαιτεί από τις πλατφόρμες να «εντοπίζουν και να περιορίζουν με επιμέλεια τους κινδύνους» που ενέχει η χρήση τους από ανήλικους.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα προκαταρκτικά της ευρήματα «δεν προδικάζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας».

Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε πως η εταιρεία διαφωνεί με τα πορίσματα: «Είναι σαφές ότι το Instagram και το Facebook προορίζονται για άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω και διαθέτουμε μέτρα για τον εντοπισμό και την αφαίρεση λογαριασμών κάτω από αυτό το όριο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες που εντοπίζουν και απομακρύνουν ανήλικους χρήστες και θα έχουμε περισσότερα να ανακοινώσουμε σύντομα σχετικά με νέα μέτρα».

Ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε ότι η κατανόηση της ηλικίας των χρηστών αποτελεί «μια πρόκληση για ολόκληρο τον κλάδο, που απαιτεί συλλογική λύση», προσθέτοντας ότι η Meta συνεχίζει να «συνεργάζεται εποικοδομητικά» με την Επιτροπή.

Πιθανές κυρώσεις και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η Meta θα έχει τώρα τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο της έρευνας και να παρουσιάσει την υπεράσπισή της. Εάν η τελική απόφαση επιβεβαιώσει την παράβαση, η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της. Για το 2025, η Meta ανέφερε έσοδα ύψους 201 δισ. δολαρίων (148 δισ. λιρών).

Τα ευρήματα δημοσιοποιούνται τη στιγμή που κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη εξετάζουν ενδεχόμενες απαγορεύσεις των κοινωνικών δικτύων για παιδιά, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών της ΕΕ για «το τσουνάμι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που εισβάλλει στα σπίτια των πολιτών».

Επίσης, η Ισπανία προωθεί απαγόρευση χρήσης των social media για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, ώστε να προστατεύσει τα παιδιά από τη «ψηφιακή Άγρια Δύση», ενώ η Γαλλία έχει ήδη εγκρίνει ανάλογους περιορισμούς για κάτω των 15 ετών.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι εξετάζει «περιορισμούς ηλικίας ή λειτουργικότητας» για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα παιδιά κάτω των 13 ετών μπορούσαν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Facebook ή το Instagram χρησιμοποιώντας ψευδή ημερομηνία γέννησης, χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι στη διαδικασία αυτοδήλωσης.

Το εργαλείο της εταιρείας για την αναφορά ανήλικων χρηστών χαρακτηρίστηκε «δύσχρηστο και αναποτελεσματικό», καθώς δεν υπήρχε κατάλληλη παρακολούθηση, επιτρέποντας στους ανήλικους να συνεχίζουν τη χρήση των υπηρεσιών.

«Τα προκαταρκτικά μας ευρήματα δείχνουν ότι το Instagram και το Facebook κάνουν ελάχιστα για να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών κάτω των 13 ετών στις υπηρεσίες τους», δήλωσε η επικεφαλής αξιωματούχος της Επιτροπής για την τεχνολογική πολιτική, Henna Virkkunen.

«Ο DSA απαιτεί από τις πλατφόρμες να εφαρμόζουν τους ίδιους τους κανόνες τους: οι όροι χρήσης δεν πρέπει να είναι απλές γραπτές δηλώσεις, αλλά η βάση για συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας των χρηστών συμπεριλαμβανομένων των παιδιών».

Πηγή: The Guardian