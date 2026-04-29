Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν άφησε αναπάντητο το χιουμοριστικό σχόλιο του Bασιλιά Καρόλου προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι αν δεν ήταν οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί «θα μιλούσαν γαλλικά». Ο Μακρόν απάντησε με ανάλογη διάθεση, σχολιάζοντας με χιούμορ το περιστατικό.

«Αυτό θα ήταν σικ!», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του, συνοδεύοντας το σχόλιό του με το σχετικό βίντεο του Βασιλιά Καρόλου. Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων και χαμόγελα.

That would be chic!

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, όπου ο Βασιλιάς Κάρολος ανταπέδωσε με χιούμορ σε παλαιότερη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βρετανός μονάρχης αστειεύτηκε ότι χωρίς τους Βρετανούς, οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Κατά την ανταλλαγή των προπόσεων, ο Κάρολος αναφέρθηκε σε προηγούμενα σχόλια του Τραμπ προς Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους είχε κατηγορήσει ότι «επαναπαύονται» στην αμερικανική στρατιωτική ισχύ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Να τολμήσω να πω ότι, αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά», είπε με νόημα ο Βασιλιάς Κάρολος.

Ο Βασιλιάς Κάρολος, αναφερόταν στις ιστορικές συγκρούσεις μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας για τον έλεγχο της Βόρειας Αμερικής, περίπου 250 χρόνια πριν, την εποχή πριν από την αμερικανική ανεξαρτησία.

Υπενθυμίζεται ότι, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει πως χωρίς τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, «θα μιλούσατε γερμανικά και λίγα ιαπωνικά», σχόλιο που είχε προκαλέσει τότε ποικίλες αντιδράσεις.