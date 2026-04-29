Μια μελισσοκόμος στη Μασαχουσέτη καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών, αφού άφησε σμήνη από τις μέλισσές της να επιτεθούν σε βοηθούς του σερίφη, οι οποίοι επιχειρούσαν να εκτελέσουν έξωση στο σπίτι ενός φίλου της.

Η Ρεμπέκα Γουντς υποστήριξε ότι απλώς απελευθέρωσε τις κυψέλες που μετέφερε με το φορτηγό της για να απολαύσουν οι μέλισσες το «υπέροχο, ανθισμένο τοπίο» κοντά στο σπίτι ενός ηλικιωμένου φίλου της που έπασχε από καρκίνο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, στο δικαστήριο της περιφέρειας στο Σπρίνγκφιλντ κατατέθηκε ότι η 59χρονη παραδέχθηκε πως προσπαθούσε να αποτρέψει την έξωση απελευθερώνοντας τις μέλισσες παρουσία των βοηθών που είχαν φτάσει για να επιδώσουν τα σχετικά έγγραφα.

Αρκετοί αστυνομικοί δέχθηκαν τσιμπήματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, ενώ ένας χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με τους New York Times. Περίπου χίλιες μέλισσες πέθαναν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, είτε συνθλίβηκαν όταν ανατράπηκαν οι κυψέλες είτε πέθαναν μετά το τσίμπημα, όπως συμβαίνει με τις θηλυκές μέλισσες.

«Αυτό ήταν κάτι που η ομάδα μας δεν είχε ξαναζήσει ποτέ», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Χάμπντεν, Νικ Κότσι, για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στο YouTube από το MassLive. Στο υλικό ακούγονται βοηθοί να φωνάζουν «Απελευθερώνει τις μέλισσες!», ενώ ένας φαίνεται να προσπαθεί πανικόβλητος να απομακρύνει τα έντομα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Γουντς, φορώντας στολή μελισσοκόμου, έφτασε στο ακίνητο με κυψέλες στοιβαγμένες σε ρυμουλκούμενο που έσερνε το μπλε SUV της. Άρχισε να ανοίγει τα καπάκια αρκετών κυψελών, ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τους βοηθούς ρίχτηκε στο έδαφος και συνελήφθη, την ώρα που ένα μεγάλο σμήνος πετούσε γύρω από την αυλή.

Στο δικαστήριο κατατέθηκε ότι, όταν της ειπώθηκε πως κάποιοι βοηθοί ήταν αλλεργικοί στις μέλισσες, εκείνη απάντησε: «Α, είστε αλλεργικοί; Ωραία!».

Η δικηγόρος της, Μέρι Σαλνταρέλι, δήλωσε στους Times ότι τα λόγια της πελάτισσάς της ήταν «μια αντίδραση στο να σου πιέζουν το πρόσωπο στο πεζοδρόμιο και να σε κρατούν εκεί». Πρόσθεσε ότι η Γουντς είχε βιώσει και η ίδια εξώσεις και ήθελε να προστατεύσει ανθρώπους από τοκογλυφικούς δανειστές με υπέρογκα επιτόκια.

Ο φίλος της, άνδρας άνω των 80 ετών που υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, είχε μεταβεί σε βιβλιοθήκη για να ενημερωθεί πώς θα μπορούσε να ζητήσει αναστολή της έξωσης, ενώ η Γουντς μετέφερε τις μέλισσες στο σπίτι του. «Ήταν πραγματικά μια ειλικρινής ελπίδα ότι δεν θα υποστεί την ταπείνωση και την καταστροφή μιας έξωσης», δήλωσε η Σαλνταρέλι.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Σύμφωνα με τους Times, σώμα ενόρκων αθώωσε τη Γουντς για επτά κακουργήματα, αλλά την έκρινε ένοχη για τέσσερις πλημμεληματικές κατηγορίες επίθεσης και σωματικής βλάβης και δύο απερίσκεπτης επίθεσης. Η δικηγόρος της ανέφερε ότι η πελάτισσά της θα παραμείνει περίπου δύο ακόμη εβδομάδες στη φυλακή, καθώς κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή της σε μοτέλ στο Τενεσί και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσής της στη Μασαχουσέτη.

Η Γουντς επιμένει στην αθωότητά της και έχει καταθέσει έφεση. «Δεν αποδέχεται την απόφαση με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή», τόνισε η δικηγόρος της.

Ο φίλος της, στο μεταξύ, έχασε το σπίτι του στο Λόνγκμίντοου, περίπου πέντε μίλια νότια του Σπρίνγκφιλντ. Ο σερίφης Κότσι σχολίασε πως η Γουντς «τελικά απέτυχε στην προσπάθειά της να αποτρέψει την έξωση, η οποία αποτελεί ζήτημα που κρίνεται από τα δικαστήρια, όχι από το γραφείο του σερίφη». Και πρόσθεσε: «Δεν εμφανιζόμαστε απλώς για να εκτελέσουμε μια εντολή. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτή η δέσμευση δεν αλλάζει, ακόμη και μπροστά σε κάτι τέτοιο».