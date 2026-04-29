Σε μια υπόθεση που προκαλεί σοκ, τόσο στη Σρι Λάνκα όσο και στη διεθνή κοινότητα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 22 βουδιστών μοναχών, έπειτα από τον εντοπισμό περισσότερων από 110 κιλών κάνναβης, κρυμμένων στις αποσκευές τους στο «Bandaranaike International Airport». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κάνναβης που έχει καταγραφεί ποτέ στο βασικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας.

Οι μοναχοί που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο να αναχωρήσουν για προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία και τη Μέση Ανατολή, τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση μετά από ύποπτες κινήσεις και ασυνήθιστες κρατήσεις εισιτηρίων. Κατά τον λεπτομερή έλεγχο των αποσκευών τους, οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν δεκάδες συσκευασίες κάνναβης, επιμελώς σφραγισμένες και κρυμμένες σε διπλά τοιχώματα βαλιτσών, με στόχο την αποφυγή ανίχνευσης από σκάνερ και εκπαιδευμένα σκυλιά.

Η ποσότητα των ναρκωτικών, που εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει εκατομμύρια δολάρια στη μαύρη αγορά, οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση διεθνούς διακίνησης. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο ενδεχόμενο ύπαρξης εκτεταμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να εκμεταλλεύεται τη θρησκευτική ιδιότητα των μοναχών, γνωρίζοντας ότι συχνά αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιείκεια στους ελέγχους. Παράλληλα, εξετάζεται αν οι συλληφθέντες είχαν πλήρη γνώση της δραστηριότητας ή αν χρησιμοποιήθηκαν ως «μεταφορείς» από τρίτους – φαινόμενο που έχει καταγραφεί και σε άλλες διεθνείς υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην κοινωνία της Σρι Λάνκα, όπου ο βουδισμός αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Θρησκευτικοί ηγέτες και ανώτεροι μοναχοί ζητούν άμεση και πλήρη διαλεύκανση, υπογραμμίζοντας ότι τυχόν εμπλοκή μελών του κλήρου σε εγκληματικές δραστηριότητες πλήττει σοβαρά το κύρος των θρησκευτικών θεσμών και διαβρώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηροποίησης των ελέγχων, ακόμη και σε πρόσωπα που μέχρι σήμερα θεωρούνταν «χαμηλού ρίσκου», όπως οι θρησκευτικοί λειτουργοί.

Ανώτεροι εκπρόσωποι του βουδιστικού κλήρου μιλούν για «βαρύ πλήγμα στην εικόνα του μοναχισμού». Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί μεμονωμένες περιπτώσεις μοναχών που εμπλέκονταν σε οικονομικά σκάνδαλα. Ωστόσο, μαζική σύλληψη 22 μοναχών με τόσο μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών θεωρείται σχεδόν χωρίς προηγούμενο, όχι μόνο για τη Σρι Λάνκα αλλά και διεθνώς.

Oι συλληφθέντες μοναχοί δίνουν αντικρουόμενες εκδοχές. Ορισμένοι αρνούνται κάθε γνώση, υποστηρίζοντας ότι οι αποσκευές τους «φορτώθηκαν» από τρίτους πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο. Αλλοι φέρονται να ισχυρίζονται ότι μετέφεραν «δωρεές» ή πακέτα για λογαριασμό πιστών, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο. Οι Αρχές αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς η ποσότητα και ο τρόπος απόκρυψης δύσκολα συνάδουν με πλήρη άγνοια. Οι ανακρίσεις και οι διασταυρώσεις στοιχείων συνεχίζονται, ενώ δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις το επόμενο διάστημα.