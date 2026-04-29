O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να πει ναι σε μια συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο Channel 12.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, τα σχόλια του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Μπορεί να παραταθεί για πολλούς μήνες ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε την Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μέτρα σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου, σε περίπτωση που παραταθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων για μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), στη ναυτιλία και στο φυσικό αέριο, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικ Γουίρθ, συμμετείχε στη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών (midterms) του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, «όλα τα στελέχη μίλησαν με ενθουσιασμό για τις ενέργειες που έχει κάνει ο πρόεδρος Τραμπ για να απελευθερώσει την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος κάνει όλα τα σωστά πράγματα αυτή τη στιγμή».

Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει έως σήμερα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου, ο οποίος παρουσίασε για πρώτη φορά επίσημη εκτίμηση του οικονομικού βάρους της σύγκρουσης.

Ο Τζουλς Χερστ, που ασκεί καθήκοντα ελεγκτή, ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά την προμήθεια πυρομαχικών.

Το συνολικό κόστος του πολέμου αποτελούσε μέχρι πρόσφατα ασαφές ζήτημα για το Κογκρέσο και έχει εξελιχθεί σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση εντείνεται, καθώς εξετάζεται το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αμυντικό προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027.

Απαντώντας στην ενημέρωση, ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή, υπογράμμισε ότι το Κογκρέσο ζητούσε επίμονα διαφάνεια σχετικά με τις δαπάνες του πολέμου. «Χαίρομαι που δώσατε αυτή την απάντηση, γιατί το ζητάμε εδώ και πολύ καιρό χωρίς να έχουμε λάβει αριθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μέχρι σήμερα, 13 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται υπό εύθραυστη εκεχειρία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου και τις τελευταίες εβδομάδες τηρούν μία εύθραυστη εκεχειρία.