Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τις βασικές κατευθύνσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων. Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να ενισχύσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας και να στηρίξει την ευημερία των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτική συνοχής, η οποία θεωρείται βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στη χρηματοδότηση κρίσιμων υποδομών και μεταφορών. Παράλληλα, το Κοινοβούλιο ζητά ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νεοφυών εταιρειών, καθώς και δράσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και των δημογραφικών πιέσεων.

Στο κοινωνικό πεδίο, προτεραιότητα δίνεται στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στη στήριξη ανθεκτικών συστημάτων υγείας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και των δράσεων κατά της παραπληροφόρησης και της έμφυλης βίας.

Παράλληλα, το Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ζητώντας αυξημένες επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την κυκλική οικονομία και την ψηφιακή καινοτομία. Σημαντική είναι και η έμφαση στην ενίσχυση της άμυνας και της ασφάλειας, με κοινές επενδύσεις σε τεχνολογίες και στρατιωτικές δυνατότητες, ιδίως για χώρες που βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές προειδοποιούν ότι το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν πρέπει να περιορίσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, τονίζοντας την ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή της, με στόχο την τελική συμφωνία έως το τέλος του έτους.