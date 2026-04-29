Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε νέο υψηλό, φτάνοντας τα 119,71 δολάρια το βαρέλι — το υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η τιμή του Brent ξεπέρασε το προηγούμενο όριο των 119,50 δολαρίων, που είχε σημειωθεί στις 9 Μαρτίου. Η άνοδος αποδίδεται σε έντονες πιέσεις στην αγορά συμβολαίων για παράδοση τον Ιούνιο, οι οποίες διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Στο τρέχον επίπεδο, η τιμή του πετρελαίου είναι αυξημένη πάνω από 7% σε σχέση με την τιμή ανοίγματος των ασιατικών αγορών, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία για την πορεία του ενεργειακού κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προχωρά σε παρατεταμένο αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μετά την απόρριψη των όρων που έθεσε η Τεχεράνη για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

Αν και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή πολεμική σύγκρουση, οι αγορές δείχνουν να προεξοφλούν έναν παρατεταμένο κίνδυνο. Η διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνει τους φόβους για μια παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς οι τιμές ενέργειας συνεχίζουν να ενσωματώνουν το αυξημένο ρίσκο.

«Όχι» στην πρόταση του Ιράν

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα, ότι σκοπεύει να διατηρήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν μέχρι το καθεστώς να πει ναι σε μια συμφωνία που θα απαντά στις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε συνέντευξή του στο Channel 12.

Σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο, τα σχόλια του Τραμπ συνιστούν απόρριψη της ιρανικής πρότασης που διαβιβάστηκε στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και περιελάμβανε την επίτευξη συμφωνίας για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού πρώτα, αναβάλλοντας παράλληλα τις πυρηνικές συνομιλίες για μεταγενέστερο στάδιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συναντήθηκε την Τρίτη με κορυφαία στελέχη της Chevron και άλλων ενεργειακών εταιρειών, προκειμένου να εξετάσουν πιθανά μέτρα σταθεροποίησης των αγορών πετρελαίου, σε περίπτωση που παραταθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων για μήνες, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Reuters.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), στη ναυτιλία και στο φυσικό αέριο, ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος. Στόχος ήταν η αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχει η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Chevron επιβεβαίωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μάικ Γουίρθ, συμμετείχε στη συνάντηση, προκειμένου να συζητήσει τις αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, η προσωπάρχης του Τραμπ Σούζι Γουάιλς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση αποκαλύφθηκε αρχικά από το Axios.

Οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικάνους εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών (midterms) του Κογκρέσου τον Νοέμβριο.

Καλεί σε ενότητα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Γαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ απηύθυνε σήμερα έκκληση για «ενότητα» απέναντι στις ΗΠΑ, οι οποίες με τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλλει κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως είπε ο Γαλιμπάφ, στοχεύουν στη δημιουργία «εσωτερικών διχασμών» και στο να «διαλύσουν» εκ των έσω το Ιράν.

«Ο εχθρός έχει περάσει σε μια νέα φάση και θέλει να ενεργοποιήσει την οικονομική πίεση και τις εσωτερικές διαιρέσεις μέσω του ναυτικού αποκλεισμού (των ιρανικών λιμανιών) και μια εκστρατεία μέσω των μέσων ενημέρωσης, για να μας αποδυναμώσει ή ακόμα και να μας οδηγήσει σε κατάρρευση εκ των έσω», δήλωσε ο Γαλιμπάφ, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.