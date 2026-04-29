Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με πατίνι που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας, καθώς ο 13χρονος που είχε τραυματιστεί, έχασε τελικά τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.gr, ο 13χρονος τραυματίστηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού όπου και κινούνταν με το πατίνι. Στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο πάνω στο δρόμο αυτοκίνητο, το παιδί συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο όχημα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο όπου παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Κρεστένων με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς όμως, ο μικρός υπέκυψε στα τραύματά του.