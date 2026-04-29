Η περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου εξακολουθεί να βρίσκεται στο «ραντάρ» του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία του να επιστρέψει στο «Τριφύλλι», διατηρώντας παράλληλα άριστες σχέσεις και επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Το συμβόλαιο που διατηρεί με τη Νιούκαστλ αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, ενώ και οι εμφανίσεις του με τη Σεβίλλη έχουν ανεβάσει τις μετοχές του. Οι Ανδαλουσιάνοι επιθυμούν να τον κρατήσουν, την ώρα που και άλλες ισπανικές ομάδες παρακολουθούν την περίπτωσή του. Από την πλευρά του, ο ίδιος δείχνει να προσανατολίζεται στην παραμονή του σε υψηλό επίπεδο, σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Προτεραιότητα ο τερματοφύλακας

Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λαφόν δεν έχει καταφέρει να πείσει με την παρουσία του και η παραμονή του συγκεντρώνει περιορισμένες πιθανότητες.

Με δεδομένο ότι οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τα προκριματικά του καλοκαιριού (με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 23 Ιουλίου), οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα. Στο «Τριφύλλι» γνωρίζουν ότι ο χρόνος πιέζει και η απόκτηση βασικού τερματοφύλακα αποτελεί επιτακτική ανάγκη ενόψει της νέας σεζόν.