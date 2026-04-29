Πάνω που όλα έδειχναν ότι θα πηγαίνε το Ατλέτικο – Άρσεναλ με το 0-0 στα αποδυτήρια, οι “κανονιέρηδες” κέρδισαν πέναλτι και ο Γιόκερες έγραψε το 1-0 στο 44′.
Όνειρο ήταν και πάει: ηττήθηκε 89-74 ο ΠΑΟΚ στο Μπιλμπάο και έμεινε (ξανά) με τη «γλύκα» της κούπας
Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε στην «καυτή» έδρα της Μπιλμπάο, με τους Βάσκους να νικούν 89-74 και να κατακτούν για δεύτερη σερί χρονιά το FIBA Europe Cup, στερώντας το όνειρο από τον «δικέφαλο». Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο (43-41) και έδειχναν ικανοί να προστατέψουν το +6 που είχαν «προίκα» από το Παλατάκι, όμως η […]
Champions League: Κέρδισε πέναλτι η Άρσεναλ, άνοιξε το σκορ ο Γιόκερες (vid)
Πάνω που όλα έδειχναν ότι θα πηγαίνε το Ατλέτικο – Άρσεναλ με το 0-0 στα αποδυτήρια, οι “κανονιέρηδες” κέρδισαν πέναλτι και ο Γιόκερες έγραψε το 1-0 στο 44′.
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ: Ανησυχία για Ταβάρες, τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο (vid)
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η πρώτη αναμέτρηση των Play Offs της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μαδριλένων. Ο θηριώδης σέντερ τραυματίστηκε σε διεκδίκηση ριμπάουντ, όταν έπεσε στο παρκέ […]
Champions League: Απίθανη απόκρουση Ράγια, κοντά στο γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτης (vid)
Από τις πρώτες καλές στιγμές του ημιτελικού ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ, αποτέλεσε η φάση του 14ου λεπτού. Ο Χουλιάν Άλβαρες βρέθηκε κοντά στην περιοχή των Άγγλων και με σουτ ανάγκασε τον Ράγια να απομακρύνει εντυπωσιακό στο 14′.