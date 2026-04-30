Το κακό δεύτερο ημίχρονο ήταν καταλυτικό για τον ΠΑΟΚ. Η ήττα 89-74 δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, μιας και είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με έξι πόντους διαφορά.
Δείτε παρακάτω τα highlights του δεύτερου τελικού.
Το κακό δεύτερο ημίχρονο ήταν καταλυτικό για τον ΠΑΟΚ. Η ήττα 89-74 δεν του επέτρεψε να πανηγυρίσει το τρόπαιο του FIBA Europe Cup, μιας και είχε νικήσει στο πρώτο παιχνίδι με έξι πόντους διαφορά.
Δείτε παρακάτω τα highlights του δεύτερου τελικού.
Το βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα από την ήττα του ΠΑΟΚ στην έδρα της Μπιλμπάο και στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.
Αν και προηγήθηκε ακόμα και με 18 πόντους διαφορά, η Ρεάλ Μαδρίτης μετέτρεψε σε θρίλερ το παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα Play Offs της EuroLeague, νικώντας τελικά με 86-82.
Υπόδειγμα αθλητικής παιδείας στο Bilbao Arena μετά τον δεύτερο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Οι παίκτες της κατόχου, για δεύτερη σερί χρονιάς, του FIBA Europe Cup έκαναν ένα είδος πασίγιο στους ομόλογούς τους, του “Δικεφάλου”. Το φέρ-πλέι σε όλο το μεγαλείο τους. Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου είναι απογοητευμένη από την απώλεια του τροπαίου, αλλά αναγνωρίζεται […]
Ο ΠΑΟΚ δεν άντεξε στην «καυτή» έδρα της Μπιλμπάο, με τους Βάσκους να νικούν 89-74 και να κατακτούν για δεύτερη σερί χρονιά το FIBA Europe Cup, στερώντας το όνειρο από τον «δικέφαλο». Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανταγωνιστικοί για ένα ημίχρονο (43-41) και έδειχναν ικανοί να προστατέψουν το +6 που είχαν «προίκα» από το Παλατάκι, όμως η […]
Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η πρώτη αναμέτρηση των Play Offs της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Μόλις στο 3ο λεπτό ο Έντι Ταβάρες αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Μαδριλένων. Ο θηριώδης σέντερ τραυματίστηκε σε διεκδίκηση ριμπάουντ, όταν έπεσε στο παρκέ […]