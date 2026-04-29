Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται ο διεθνής Βόσνιος Αμάρ Μέμιτς, με δημοσιεύματα από τη χώρα του να συνδέουν τον Παναθηναϊκό με την περίπτωσή του.

Ο 25χρονος δεξιός μπακ-χαφ της Βικτόρια Πλζεν φέρεται να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των «πράσινων», οι οποίοι εξετάζουν την προοπτική απόκτησής του.

Οι εμφανίσεις του Μέμιτς στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Europa League φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, καθώς ο Βόσνιος ήταν βασικός και στα τρία παιχνίδια (ένα στη League Phase και δύο στα νοκ άουτ), αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την ενέργεια, την ταχύτητα και τη δημιουργική του παρουσία στη δεξιά πλευρά.

Η φετινή του σεζόν συγκαταλέγεται στις πιο παραγωγικές της καριέρας του, με απολογισμό 3 γκολ και 10 ασίστ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό του ρόλο στο σύνολο της Πλζεν.

Δεν αποτελεί, ωστόσο, μόνο στόχο του Παναθηναϊκού, καθώς ενδιαφέρον για τον παίκτη υπάρχει από τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, τον Άγιαξ και τη Λιόν, με τους Κροάτες – βάσει βοσνιακών πηγών – να έχουν ήδη κάνει τις επαφές με την τσεχική ομάδα.

Η περίπτωση του Μέμιτς παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς ο παίκτης επέκτεινε το συμβόλαιό του τον περασμένο Ιανουάριο έως το 2029, δίνοντας ισχυρό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στη Βικτόρια Πλζεν.

Επιπλέον, η επικείμενη συμμετοχή του με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ, ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την αξία του.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Τσεχία, η τιμή εκκίνησης για τον Βόσνιο ποδοσφαιριστή αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα και αποφασιστικά για να αποκτήσουν προβάδισμα.

Στον Παναθηναϊκό, πάντως, η περίπτωσή του αξιολογείται θετικά, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που συνδυάζει αθλητικότητα, τακτική συνέπεια και επιθετική συνεισφορά.