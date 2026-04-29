Ένα φαινομενικά απλό ερώτημα, «Προς ποια κατεύθυνση κοιτάζετε όταν κάνετε ντους;», έχει πυροδοτήσει έντονη διαδικτυακή συζήτηση. Αν και λίγοι το έχουν σκεφτεί σοβαρά, φαίνεται πως η απάντηση αποκαλύπτει περισσότερα για τις προσωπικές μας συνήθειες απ’ ό,τι θα φανταζόμασταν.

Όλα ξεκίνησαν από ένα viral βίντεο στο TikTok, όπου η δημιουργός Canadian Ginger απάντησε σε ισχυρισμό ότι τα νευροδιαφορετικά άτομα κάνουν ντους «ανάποδα». Η ίδια υποστήριξε πως εκείνοι είναι που κάνουν ντους «με τον σωστό τρόπο».

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο αποκάλυψαν τη σύγχυση του κοινού. Ένας χρήστης αναρωτήθηκε: «Περιμένετε, όλοι κάνουμε ντους με το νερό να πέφτει στην πλάτη μας… σωστά;» Άλλος σχολίασε πως ο σύζυγός του κάνει ντους «πλάγια», ενώ κάποιος τρίτος παραδέχτηκε: «Νόμιζα ότι το να κοιτάς το ντους ήταν κάτι που γίνεται μόνο στις ταινίες».

Η «μέση λύση» και η επιστημονική εξήγηση

Κάποιοι προσπάθησαν να βρουν τη χρυσή τομή, δηλώνοντας πως «απλώς περιστρέφονται σαν κοτόπουλο στη σούβλα». Πίσω όμως από την αστεία πλευρά του θέματος, ειδικοί εξηγούν ότι η επιλογή σχετίζεται με την αίσθηση και την ευαισθησία του σώματος.

Ο Δρ. Vincent, ιδρυτής της Renovatio, εξηγεί ότι όλα εξαρτώνται από τις αισθητηριακές προτιμήσεις και τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος. Όπως τονίζει, «το πρόσωπο είναι μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος», επομένως η άμεση επαφή με το νερό μπορεί να είναι υπερδιεγερτική, ειδικά όταν η πίεση είναι υψηλή ή η θερμοκρασία πολύ ζεστή.

Η στάση με την πλάτη προς το νερό, σύμφωνα με τον ίδιο, προσφέρει αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου. Ωστόσο, δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος» κατεύθυνση. «Το σώμα δεν έχει βιολογική ανάγκη να κοιτάζει προς κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Σημασία έχει η θερμοκρασία, η διάρκεια και η αντίδραση του δέρματος», σημειώνει.

Η ισορροπία είναι το κλειδί

Ο Δρ. Vincent προειδοποιεί ότι η υπερβολή προς οποιαδήποτε πλευρά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το να κοιτάζουμε συνεχώς το νερό μπορεί να ξηράνει το δέρμα ή να επιδεινώσει ευαισθησίες όπως το έκζεμα και η ροδόχρους νόσος. Αντίθετα, το να έχουμε διαρκώς γυρισμένη την πλάτη μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκές ξέπλυμα προϊόντων καθαρισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η δερματοθεραπεύτρια Isabella Loneragan θεωρεί ότι το να αποφεύγουμε τη συνεχή επαφή του προσώπου με το νερό είναι μια «πρακτική συνήθεια περιποίησης». Όπως εξηγεί, έτσι διατηρούνται τα φυσικά έλαια του δέρματος, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ευαίσθητη ή ξηρή επιδερμίδα.

Η ειδικός προτείνει να εναλλάσσουμε τη στάση μας κατά τη διάρκεια του ντους. «Κοιτάξτε το νερό όταν καθαρίζετε το πρόσωπο ή το στήθος, για να απομακρύνονται τα υπολείμματα προϊόντων. Έπειτα, γυρίστε την πλάτη για να περιορίσετε την παρατεταμένη έκθεση σε ευαίσθητες περιοχές», αναφέρει.

Τέλος, συστήνει να προτιμούμε ζεστό και όχι καυτό νερό, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να βλάψει τον προστατευτικό φραγμό του δέρματος. «Η επιδερμίδα του προσώπου και του ντεκολτέ είναι πιο λεπτή, επομένως χρειάζεται ήπια αντιμετώπιση», καταλήγει.