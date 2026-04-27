Η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται να στρέφεται ενάντια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), καταθέτοντας αιτήσεις για εμπορικά σήματα που σχετίζονται με τη φωνή και την εικόνα της.

Η 36χρονη σταρ υπέβαλε τρεις αιτήσεις εμπορικού σήματος μέσω της εταιρείας της, TAS Rights Management, στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, τα έγγραφα κατατέθηκαν την Παρασκευή (24/4). Δύο από τις αιτήσεις αφορούν τη φωνή της: η μία για τη φράση «Hey, it’s Taylor Swift» και η άλλη για το «Hey, it’s Taylor».

Η τρίτη αίτηση αφορά οπτικό εμπορικό σήμα και περιγράφει «μια φωτογραφία της Τέιλορ Σουίφτ που κρατά μια ροζ κιθάρα με μαύρο λουρί, φορώντας πολύχρωμο ιριδίζον κορμάκι και ασημένιες μπότες. Στέκεται πάνω σε ροζ σκηνή, μπροστά από πολύχρωμο μικρόφωνο με μωβ φώτα στο φόντο».

Ο δικηγόρος εμπορικών σημάτων Josh Gerben, ιδρυτής της Gerben IP, σχολίασε στο blog της εταιρείας του, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να στοχεύουν στην αποτροπή χρήσης της φωνής ή της εικόνας της Σουίφτ από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όπως εξήγησε, «αν υποβληθεί αγωγή για χρήση της φωνής της Σουίφτ από AI, θα μπορούσε να ισχυριστεί, ότι κάθε χρήση που μοιάζει με το κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, παραβιάζει τα δικαιώματά της».

Παρόμοια μέτρα έχουν λάβει και άλλοι διάσημοι, όπως ο Μάικλ Κέιν και ο Μάθιου ΜακΚόναχι, οι οποίοι συνεργάστηκαν με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs για τη δημιουργία εικονικών αντιγράφων της φωνής τους.