Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στη σειρά των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια, καθώς ο Κώστας Σλούκας θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο αρχηγός των «πράσινων» αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου το πρωί της Τρίτης (28/4), γεγονός που τον θέτει εκτός για όλα τα παιχνίδια της σειράς, σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ωστόσο, στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς στόχος του ιατρικού επιτελείου είναι ο Έλληνας γκαρντ να προλάβει το Final Four της διοργάνωσης στην Αθήνα (22-24 Μαΐου), εφόσον η ομάδα καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση.