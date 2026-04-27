Μία άλλη διάσταση στην υπόθεση της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο δίνει η αποκάλυψη φωτογραφίας από το παρελθόν, στην οποία ο 20χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης εμφανίζεται να ποζάρει μαζί με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Η εικόνα, που σύμφωνα με πληροφορίες αναρτήθηκε για πρώτη φορά στα social media το 2021, δημοσιοποιήθηκε μέσω ανάρτησης της δημοσιογράφου Ρένας Κουβελιώτη. Η ανάρτηση στην προσωπική σελίδα της δημοσιογράφου συνοδεύεται από σχόλια, που επιχειρούν να συνδέσουν το παρελθόν του δράστη με συγκεκριμένα ιδεολογικά περιβάλλοντα. Όπως έχει γίνει γνωστό, η φωτογραφία είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την μητέρα του 20χρονου, με αφορμή ευχές προς τον Ηλία Κασιδιάρη. Η ανάρτηση φέρεται να έγινε σε περίοδο κατά την οποία η Χρυσή Αυγή είχε ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση.

Η επανεμφάνιση της συγκεκριμένης εικόνας προστίθεται στα στοιχεία που εξετάζονται γύρω από το προφίλ του νεαρού κατηγορούμενου. Ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να σκότωσε έναν 27χρονο στις 22 Απριλίου στον Άγιο Δημήτριο. Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν. Ως ανήλικος είχε συλληφθεί σε περιστατικό, κατά το οποίο φέρεται να είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Στην ανάρτησή της, η Ρένα Κουβελιώτη αναφέρει:

«Το αγοράκι της φωτογραφίας με τον έγκλειστο Kασιδιάρη είναι ο καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου.

Όπως έγινε γνωστό από τις αρχές ο νεαρός που στις 22/4 κάρφωσε ένα μαχαίρι 20 εκατοστών στην καρδιά του 27χρονου είχε συλληφθεί κ ως ανήλικος γιατί είχε στην κατοχή του πάλι μαχαίρι σε συμπλοκή !!!

Εδώ βλέπουμε πως το 2021 δηλαδή μετά την απόφαση της δικαιοσύνης ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν απλώς πολιτικό κόμμα, αλλά λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση, η μητέρα του δράστη εύχεται χρόνια πολλά στον έγκλειστο Kασιδιάρη αναδημοσιεύοντας με περηφάνεια παλαιότερη φωτογραφία του παιδιού της με την επισήμανση “κρατάμε γερά τις Θερμοπύλες”»!!»

Η δημοσιογράφος συνεχίζει, σχολιάζοντας το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο:

«Ακόμα κ εσείς οι φασίστες που έχετε μπει στο προφίλ μου κ βρίζετε χυδαία σας συμβουλεύω να απομακρύνετε τα παιδιά σας από όλη αυτήν την υποκουλτούρα της χρυσής αυγής , της υπεροχής των όπλων , της βίας , του μίσους , την δήθεν αντρικής φιγούρας που καθαρίζει με όπλα ή ξύλο .

Μη σκεφτείτε την κοινωνία κ τα άλλα παιδιά ( δεν σας βάζω δύσκολα ) σκεφτείτε εσάς κ τα καμάρια σας !».