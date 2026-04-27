Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς έχει επανειλημμένα εκφράσει αμφιβολίες, σε κλειστές συσκέψεις, για την εικόνα που παρουσιάζει το Πεντάγωνο σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και για το αν έχει υποτιμηθεί η σοβαρή μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων.

Όπως αναφέρει το The Atlantic, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος έχει ζητήσει διευκρινίσεις για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει το υπουργείο Άμυνας σχετικά με τις επιχειρήσεις. Ο ίδιος έχει εκφράσει ανησυχία και για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων οπλικών συστημάτων, σε συζητήσεις με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Μια σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς οι ίδιες προμήθειες θα χρειάζονταν για την άμυνα της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας και της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν έχουν δηλώσει δημόσια ότι τα αμερικανικά αποθέματα όπλων παραμένουν ισχυρά, ενώ περιγράφουν τις απώλειες των ιρανικών δυνάμεων ως δραματικές. Σύμβουλοι του Βανς σημειώνουν ότι ο αντιπρόεδρος παρουσιάζει τις ανησυχίες του ως προσωπικές, χωρίς να κατηγορεί τον Χέγκσεθ ή τον Κέιν για παραπληροφόρηση προς τον πρόεδρο.

Οι ίδιοι σύμβουλοι υποστηρίζουν ότι ο Βανς προσπαθεί να αποφύγει τη δημιουργία προσωπικών αντιπαραθέσεων ή ρήγματος στο πολεμικό επιτελείο του Τραμπ. Κάποιοι από τους στενούς συνεργάτες του θεωρούν ωστόσο ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο Χέγκσεθ είναι υπερβολικά θετική. Σε δήλωσή του ο Βανς ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ επαίνεσε τη συνεργασία του με τον Τραμπ για την ενίσχυση ενός «πολεμικού ήθους» στις ανώτερες βαθμίδες του στρατού.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει πολλές από τις θετικές δηλώσεις του Χέγκσεθ και του Κέιν, υποστηρίζοντας ότι οι επιτυχίες των αμερικανικών δυνάμεων συνιστούν ήδη νίκη και ότι τα αποθέματα όπλων είναι «σχεδόν απεριόριστα». Κάποιοι σύμβουλοι εκτιμούν ότι η αισιόδοξη ρητορική του υπουργού Άμυνας αποσκοπεί στο να παρουσιάσει στον πρόεδρο αυτό που θέλει να ακούσει, καθώς οι πρωινές ενημερώσεις του Πενταγώνου συμπίπτουν χρονικά με την ώρα που ο Τραμπ παρακολουθεί τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων.

Πηγές που γνωρίζουν τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών αναφέρουν ότι η πραγματική εικόνα είναι πιο σύνθετη. Σύμφωνα με εσωτερικές εκτιμήσεις, το Ιράν διατηρεί τα δύο τρίτα της πολεμικής του αεροπορίας, μεγάλο μέρος της πυραυλικής ισχύος και τα περισσότερα μικρά ταχύπλοα σκάφη του, που χρησιμοποιεί για επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο.

Αμφιβολίες για την πορεία του πολέμου και τα αποθέματα

Τον Μάρτιο ο Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» των ιρανικών αιθέρων. Ωστόσο, τον Απρίλιο, ιρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα αμερικανικό μαχητικό, προκαλώντας επιχείρηση διάσωσης, την οποία ο Χέγκσεθ παρομοίασε με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Παράλληλα, η Τεχεράνη επαναφέρει καθημερινά σε λειτουργία εκτοξευτές πυραύλων, ενώ ο Τραμπ επέκτεινε επ’ αόριστον την εκεχειρία, αναβάλλοντας προγραμματισμένες ειρηνευτικές αποστολές.

Αξιωματούχοι και αναλυτές αναφέρουν ότι η εκτεταμένη χρήση πυραύλων αναχαίτισης και επιθετικών όπλων, όπως οι Tomahawk, έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις. Ο Βανς έχει εκφράσει την ανησυχία του σε συναντήσεις με τον πρόεδρο και το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με μελέτη του Center for Strategic and International Studies, οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταναλώσει πάνω από το μισό των προπολεμικών αποθεμάτων τεσσάρων κρίσιμων τύπων πυρομαχικών.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η ηγεσία του υπουργείου παρέχει στον πρόεδρο «μια πλήρη και ακριβή εικόνα». Παράλληλα, άλλος αξιωματούχος σημείωσε πως ο στρατηγός Κέιν είναι «ακριβής και λεπτομερής» στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.

Πολιτικές ισορροπίες και προσωπικές φιλοδοξίες

Ο Βανς είχε εκφράσει σκεπτικισμό πριν την έναρξη του πολέμου, ενώ ο Τραμπ έχει παραδεχθεί ότι ο αντιπρόεδρος ήταν «λιγότερο ενθουσιώδης» για τη σύγκρουση. Ο Βανς καλείται τώρα να ισορροπήσει ανάμεσα στη συνεργασία με τους ανώτερους αξιωματούχους, την αντίθεσή του στους «αιώνιους πολέμους» και τις πολιτικές του φιλοδοξίες για το 2028.

Τόσο ο Βανς όσο και ο Χέγκσεθ έχουν προσωπικό συμφέρον στην έκβαση του πολέμου. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο Βανς συνδέει πλέον το πολιτικό του μέλλον με το τι θα συμβεί στο Ιράν, ενώ άλλοι αποδίδουν στον Χέγκσεθ δικές του φιλοδοξίες για ανώτατο αξίωμα. Ο υπουργός Άμυνας έχει απευθυνθεί σε θρησκευτικά και πολιτικά ακροατήρια, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της χριστιανικής παρουσίας στην κυβέρνηση και το «θεόσταλτο δικαίωμα» των Αμερικανών στην οπλοκατοχή.

Η καριέρα του Χέγκσεθ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη του προέδρου. Παρά τις αρχικές εντάσεις, έχει διατηρήσει στενή σχέση με τον Τραμπ, ενώ έχει επιβλέψει στρατιωτικές επιτυχίες, όπως την επιχείρηση κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Παράλληλα, έχει προωθήσει πολιτικές που χαρακτηρίζονται από έντονο ιδεολογικό φορτίο, απομακρύνοντας ανώτερα στελέχη και μειονοτικούς αξιωματικούς.

Διαφορετικές στρατιωτικές εμπειρίες και στρατηγικές

Ο Χέγκσεθ και ο Βανς υπηρέτησαν και οι δύο στο Ιράκ, αλλά απέκτησαν διαφορετικές αντιλήψεις για τον πόλεμο. Ο πρώτος υποστήριξε την αύξηση των στρατευμάτων το 2007, ενώ ο δεύτερος κατέληξε ότι οι πόλεμοι σε Ιράκ και Αφγανιστάν ήταν εξαρχής λανθασμένοι. Ο Βανς έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν στην εσωτερική τους ενίσχυση, επισημαίνοντας ότι «αυτός δεν είναι ο δικός μας πόλεμος».

Εσωτερικές αντιθέσεις και αβέβαιο τέλος

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ είναι ικανοποιημένος από τις ενημερώσεις του Πενταγώνου και θεωρεί τις διαφορετικές απόψεις στο επιτελείο του ως «υγιή ένταση». Ωστόσο, οι διαφωνίες επεκτείνονται και στο υπουργείο Στρατού, όπου ο υπουργός Νταν Ντρίσκολ, στενός φίλος του Βανς, έχει έρθει σε σύγκρουση με τον Χέγκσεθ για ζητήματα προσώπων και αρμοδιοτήτων.

Παρά τις προβλέψεις για γρήγορη νίκη, ο πόλεμος στο Ιράν έχει μετατραπεί σε δαπανηρή και αβέβαιη αναμέτρηση. Η ένταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει υψηλή, ενώ η κατάληψη εμπορικών πλοίων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δείχνει ότι η ιρανική στρατιωτική ισχύς παραμένει υπολογίσιμη, αμφισβητώντας τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της ηγεσίας του Πενταγώνου.