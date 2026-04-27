Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στον γνωστό κωμικό και παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για το σχόλιό του ότι η σύζυγός του, Μελάνια, είχε ύφος «μέλλουσας χήρας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε την άμεση απόλυση του δημοφιλούς παρουσιαστή από το τηλεοπτικό δίκτυο ABC και τη μητρική εταιρεία The Walt Disney Company, υποστηρίζοντας ότι η επίμαχη αναφορά έγινε μόλις μία ημέρα πριν από το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών, όταν ο 31χρονος δράστης άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της δεξίωσης.

Μετά από αντίστοιχη τοποθέτηση της Μελάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το σατιρικό σχόλιο του Τζίμι Κίμελ ως «απεχθή έκκληση για βία», επιχειρώντας να συνδέσει τη συγκεκριμένη ατάκα με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου το περασμένο Σάββατο.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία. Κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ. Στη συνέχεια δήλωσε: “Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα”.

Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο. Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».