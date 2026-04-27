Η ήττα με 3-0 από τη Γαλατασαράι στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής του εγχώριου πρωταθλήματος της Τουρκίας, είχε σοβαρές συνέπειες για την Φενέρμπαχτσε, καθώς ουσιαστικά την έθεσε εκτός διεκδίκησης του τίτλου.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου, με τη διοίκηση να αποφασίζει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη λύση της συνεργασίας με τον Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Σεπτέμβριο με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή μετά από 12 χρόνια.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Φενέρ είχε χάσει σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί στο ματς, όταν ο Ταλίσκα αστόχησε σε πέναλτι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, η Γαλατασαράι εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της και με γκολ των Όσιμεν, Γιλμάζ και Τορέιρα «σφράγισε» τη νίκη.

Λίγες ώρες αργότερα, η διοίκηση ανακοίνωσε όχι μόνο την απομάκρυνση του Τεντέσκο αλλά και του τεχνικού διευθυντή, με τον Ζεκί Μουράτ Γκιόλε να αναλαμβάνει υπηρεσιακά μέχρι το τέλος της σεζόν.