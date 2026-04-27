Η ήττα με 3-0 από τη Γαλατασαράι στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής του εγχώριου πρωταθλήματος της Τουρκίας, είχε σοβαρές συνέπειες για την Φενέρμπαχτσε, καθώς ουσιαστικά την έθεσε εκτός διεκδίκησης του τίτλου.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του συλλόγου, με τη διοίκηση να αποφασίζει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τη λύση της συνεργασίας με τον Ντομένικο Τεντέσκο, ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Σεπτέμβριο με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή μετά από 12 χρόνια.
Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η Φενέρ είχε χάσει σημαντική ευκαιρία να προηγηθεί στο ματς, όταν ο Ταλίσκα αστόχησε σε πέναλτι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.
Στη συνέχεια, η Γαλατασαράι εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της και με γκολ των Όσιμεν, Γιλμάζ και Τορέιρα «σφράγισε» τη νίκη.
Λίγες ώρες αργότερα, η διοίκηση ανακοίνωσε όχι μόνο την απομάκρυνση του Τεντέσκο αλλά και του τεχνικού διευθυντή, με τον Ζεκί Μουράτ Γκιόλε να αναλαμβάνει υπηρεσιακά μέχρι το τέλος της σεζόν.
Kamuoyuna Duyuru
Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda;
Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır.
Sportif Direktörümüz Devin Özek ve Futbol Koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması… pic.twitter.com/7F7w2H0tFz
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 27, 2026