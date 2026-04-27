Μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων του ΠΑΣ Γιάννινα, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας προχώρησαν, μέσω του ΠΣΑΠΠ, σε δημόσια τοποθέτηση κάνοντας λόγο για παρατεταμένες οφειλές και απλήρωτα ενοίκια.

Στην ανακοίνωσή τους περιέγραψαν μια δύσκολη κατάσταση, αναφερόμενοι σε έντονη εργασιακή και ψυχολογική ανασφάλεια, που όπως υποστηρίζουν έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Νίκος Σιόντης, που είχε ενεργό ρόλο στη διαχείριση της ομάδας τη φετινή σεζόν, απάντησε μέσω ανάρτησής του, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη δημόσια τοποθέτηση των παικτών.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Η Αλήθεια Δεν Κρύβεται – Αποδεικνύεται»

Διάβασα με μεγάλη προσοχή την ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών.

Δεν μπορώ να κρύψω την έκπληξη, την απογοήτευση και τη βαθιά μου θλίψη. Όχι μόνο για το περιεχόμενό της, αλλά και για το χρονικό σημείο στο οποίο επιλέχθηκε να δημοσιοποιηθεί: μόλις λίγη ώρα μετά από μια ανοιχτή, ανθρώπινη και αναλυτική συζήτηση που είχαμε όλοι μαζί, με συμμετοχή και του νομικού εκπροσώπου του ΠΣΑΠΠ.

Το γεγονός ότι μια τόσο εκτενής ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε λίγη ώρα μετά από αυτή τη συζήτηση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα.

Αν τελικά ήταν ήδη έτοιμη, ανεξάρτητα από όσα ειπώθηκαν μεταξύ μας, τότε αναρωτιέμαι ποιον ακριβώς επιχειρεί να πιέσει. Τον άνθρωπο που, με όλες του τις δυνάμεις, τους στήριξε έμπρακτα, οικονομικά και ανθρώπινα, σε όλα τα επίπεδα;

Παρόλα αυτά, δεν παρεξηγώ και δεν κρατώ κακία. Πρόκειται για νέα παιδιά, με πίεση, αγωνία και ανησυχίες για το μέλλον τους.

Όμως άλλο η πίεση και άλλο η ελλιπής αποτύπωση της πραγματικότητας.

Οφείλω να δώσω τις δικές μου απαντήσεις και την τεκμηριωμένη εκδοχή των γεγονότων, όχι ως άποψη αλλά ως αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικής μου υπόληψης, καθώς όλα αποδεικνύονται με στοιχεία και δεν δέχομαι να σπιλώνεται η προσπάθεια και η προσωπικότητά μου:

• Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές αναγνωρίζουν στην ανακοίνωση τους ότι έχουν μερίδιο ευθύνης για την αγωνιστική εικόνα. Και η αγωνιστική εικόνα, δυστυχώς, επηρέασε καθοριστικά τα πάντα: το διοικητικό περιβάλλον, το οικονομικό περιβάλλον, την προοπτική της ομάδας και τη δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Αυτό το συζητήσαμε πολλές φορές μέσα στη χρονιά και μάλιστα όχι μόνο όταν υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Η ομάδα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αγωνιστικά ούτε σε περιόδους που οι ποδοσφαιριστές ήταν πληρωμένοι. Άρα δεν μπορεί σήμερα η αγωνιστική αποτυχία να παρουσιάζεται μονοδιάστατα ως αποτέλεσμα των οικονομικών δυσκολιών.

• Σε σχέση με τις αλλαγές στο ρόστερ και στο staff, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές αναφέρουν ότι η ομάδα στήθηκε σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν δεν ήταν πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα.

• Το κλίμα στα αποδυτήρια δεν ήταν πάντα αυτό που έπρεπε. Αυτό το γνώριζαν πολλοί, το γνώριζαν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές, το γνώριζαν άνθρωποι έξω από την ομάδα, προφανώς από τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Κάποιες από τις αλλαγές που έγιναν στο ροστερ πραγματοποιήθηκαν ακριβώς για να προστατευθεί η ομάδα και να φτιάξει το εσωτερικό της κλίμα.

Εδώ λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση: όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές σε συζητήσεις μας αναγνώριζαν ότι το κλίμα βελτιώθηκε, ότι κακώς δεν ενημέρωσαν οι ίδιοι νωρίτερα για το πρόβλημα, ότι η ηρεμία επέστρεψε στα αποδυτήρια και ότι οι παρεμβάσεις αυτές ήταν απολύτως σωστές.

Σήμερα, οι ίδιες αλλαγές παρουσιάστηκαν ως πρόβλημα!

Οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν προσωπικές διοικητικές εμπνεύσεις. Ήταν επιλογές αγωνιστικού σχεδιασμού, με εισηγήσεις των αρμόδιων ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος. Όποιος σήμερα τις αμφισβητεί, αμφισβητεί συνολικά το ίδιο το αγωνιστικό πλαίσιο, όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν μέσα στην ομάδα, ακόμα και τον ίδιο του τον εαυτό καθώς τα δεδομένα όλοι, λίγο ή πολύ μέσα στην ομάδα, γνώριζαν και παραδέχονταν.

• Σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, η ανακοίνωση παρουσιάζει μια εικόνα που δεν είναι πλήρης. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές με διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής των δεδουλευμένων τους.

Για να είμαστε απολύτως συγκεκριμένοι: οι ποδοσφαιριστές που έχουν πληρωθεί έως και τον Νοέμβριο είναι συνολικά 7, οι οποίοι είτε αγωνίζονται ως δανεικοί και αμείβονται παράλληλα και από την ομάδα από την οποία προέρχονται, είτε είναι ποδοσφαιριστές με οφειλές από την προηγούμενη χρονιά, οι οποίοι και εξοφλούνταν παράλληλα για περσινές οφειλές αλλά και τρέχουσες αμοιβές. Οι ποδοσφαιριστές που έχουν πληρωθεί έως και τον Δεκέμβριο είναι 4 και ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Συνολικά, λοιπόν, μιλάμε συνολικά για 11 ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν λάβει αποδοχές για μεταγενέστερους μήνες — κάποιοι για Ιανουάριο, κάποιοι για Φεβρουάριο, κάποιοι για Μάρτιο, ενώ υπάρχουν και καταβολές που φτάνουν έως και τον Απρίλιο.

• Επιπλέον, πριν αλλά και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε κοινή συζήτηση με το σύνολο των ποδοσφαιριστών, κατά την οποία εξηγήθηκαν με απόλυτη ειλικρίνεια οι υφιστάμενες δυσκολίες, αλλά και τα πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στη συνέχεια. Τονίστηκε ξεκάθαρα η αναγκαιότητα βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας της ομάδας, ώστε να καταστεί βιώσιμο το συνολικό εγχείρημα, είτε μέσω προσέλκυσης νέων χορηγών, είτε μέσω ενίσχυσης των υφιστάμενων συνεργασιών, είτε μέσω ενδιαφέροντος επενδυτών. Παράλληλα, προσωπικά από εμένα, δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον ποδοσφαιριστή ένιωθε ανασφάλεια ή δεν επιθυμούσε να συνεχίσει υπό αυτές τις συνθήκες, να σκεφτεί και να εξετάσει την αποχώρησή του, με την δέσμευση από μέρους μου μέσω σχετικού συμφωνητικού, ότι θα εξοφληθεί έως την ημερομηνία αποχώρησής του και πριν την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Κατά συνέπεια, οι ποδοσφαιριστές είχαν πλήρη γνώση της κατάστασης, των κινδύνων και των επιλογών που είχαν μπροστά τους. Η παραμονή τους στην ομάδα αποτέλεσε συνειδητή επιλογή, υπό συγκεκριμένες και απολύτως γνωστές συνθήκες.

• Τόσο στη σημερινή συζήτηση όσο και σε προηγούμενες, έγινε ξεκάθαρη αναφορά και σε ένα ακόμη κρίσιμο δεδομένο: εάν δεν υπήρχε η παρακράτηση σημαντικού μέρους της κρατικής επιχορήγησης από το στοίχημα, οι ποδοσφαιριστές θα είχαν εξοφληθεί στο σύνολό τους.

Από τα προβλεπόμενα ποσά, παρακρατήθηκαν περίπου 150.000 ευρώ και η ομάδα εισέπραξε μόλις 70.000 ευρώ, ποσό που έπρεπε να καλύψει τη συνολική λειτουργία και ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου. Αυτό ειπώθηκε καθαρά, με ειλικρίνεια, με σεβασμό και σε ανθρώπινο κλίμα

• Σε ό,τι αφορά τα δεδουλευμένα, ουδέποτε είπα ότι δεν θα γίνει προσπάθεια να καταβληθούν, ούτε ότι δεν θα καταβληθούν. Αντιθέτως, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, εξήγησα με απόλυτη ανάλυση και ειλικρίνεια ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση κρίσιμων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων για την επόμενη μέρα της ομάδας.

Εξήγησα, καθώς μόλις χθες ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ότι από σήμερα προχωρούν οι διαδικασίες για την επόμενη μέρα και ότι τα πάντα πρέπει να γίνουν με σειρά, βήμα-βήμα.

Ότι υπάρχει εγγυητική επιστολή, κατατεθειμένη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία υφίσταται ακριβώς για τη διασφάλιση των ποδοσφαιριστών και των απαιτήσεών τους και οτι πρέπει να εξεταστεί τι μπορεί να καλυφθεί από αυτή και σε ποιο βαθμό και αμεσως μετα να εξετάσουμε το πιθανό υπόλοιπο οφειλών και την εξόφληση τους.

• Σε ζητήματα διαβίωσης, ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά. Τους είχα ξεκαθαρίσει ότι όποιος αντιμετωπίζει πραγματικό και άμεσο πρόβλημα, οποιαδήποτε στιγμή, μπορούσε να με βρει ανά πάσα ώρα και στιγμή και να μιλήσει μαζί μου προσωπικά.

Και όποτε αυτό ζητήθηκε, η ανταπόκρισή μου ήταν άμεση, ακαριαία, αυθημερόν, ακόμη και όταν δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα από μέρους μου. Υπάρχουν και προφορικές και γραπτές επικοινωνίες που το αποδεικνύουν.

• Επιπλέον, από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα, η σίτιση των ποδοσφαιριστών καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με δικές μου δαπάνες, στο 100%, χωρίς να έχω τέτοια συμβατική υποχρέωση. Το έκανα από επιλογή ευθύνης, γιατί γνώριζα την κατάσταση και ήθελα να βοηθήσω όσο μπορούσα — ακόμα και αν δεν μπορούσα.

Λίγη ώρα μετά τη συζήτησή μας, διάβασα τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει λόγος για καμία απολύτως αντιπαράθεση. Με θλίβει όμως βαθιά ότι όλα τα παραπάνω δεν αναφέρονται, παρά την ξεκάθαρη δήλωση και πρόθεσή μου να κάνω προσωπικά ό,τι καλύτερο μπορώ ώστε να λάβουν το συντομότερο δυνατόν τα δεδουλευμένα τους.

Όλα θα παρουσιαστούν την κατάλληλη στιγμή, με ημερομηνίες, ποσά και αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Και επειδή κάποιοι επιλέγουν να μιλούν, να κρίνουν και να καταδικάζουν χωρίς να βλέπουν το σύνολο, οφείλω να επισημάνω και το εξής:

Ακόμη και η συμμετοχή της ομάδας Κ17 στο πρωτάθλημα, πέραν της Κ19 που αποτελεί συμβάτικη υποχρέωση της ΠΑΕ και η οποία τις προσεχείς ημέρες θα διεκδικήσει στον τελικό το πρωτάθλημα, αποτελεί αποκλειστικά και μόνο δική μου επιλογή και απόφαση και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εμένα.

Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση συμμετοχής της ομάδας σε αυτή τη διοργάνωση. Ήταν αποκλειστικά συνειδητή επιλογή και απόφασή μου, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και μακροπρόθεσμου πλάνου μου για το μέλλον του συλλόγου.

Το κόστος καλύπτεται και θα καλυφθεί «μέχρι τέλους» από εμένα αποκλειστικά. Χωρίς αυτή την απόφασή μου, δεν θα συζητούσαμε σήμερα για τελικό πρωταθλήματος, για το όνειρο αυτών των παιδιών που έγινε πραγματικότητα και για το αύριο.

Και δηλώνω περήφανος για όλα οσα κατάφεραν ηδη αυτά τα παιδια.

Κλείνοντας, και θέλοντας να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση αλλά και να τερματιστεί οριστικά η τοξικότητα που όχι μόνο δεν ωφελεί κανέναν, αλλά ενδέχεται να προκαλέσει μοιραίο κακό στον ΠΑΣ Γιάννινα, οφείλω να επισημάνω τα εξής.

Σε όσους σήμερα τοποθετούνται με ευκολία πίσω από ένα πληκτρολόγιο, χωρίς να γνωρίζουν —ή χωρίς να θέλουν να γνωρίζουν— την πραγματική εικόνα, έχω να πω το εξής: μπορούν πολύ εύκολα να δουν τις αναρτήσεις μου της 29ης Ιανουαρίου 2026. Εκεί αποτυπώνεται ξεκάθαρα η αλήθεια των αριθμών για τους πρώτους επτά μήνες, οι ευθύνες που ανέλαβα, η μάχη που έδινα κυριολεκτικά μόνος μου, αλλά και το προσωπικό κόστος που υπέστην.

Λίαν συντόμως θα παρουσιαστεί και το πλήρες δεκάμηνο, με απόλυτη ανάλυση και πλήρη διαφάνεια.

Μέχρι τότε, καλό θα ήταν να υπάρχει λίγη περισσότερη σοβαρότητα και λιγότερη «δίψα για αίμα».

Γιατί αυτή η τοξικότητα, αυτή η ευκολία στην απαξίωση και αυτή η κακεντρέχεια δεν εκφράζουν ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά την ομάδα. Αντιθέτως, απομακρύνουν κάθε υγιή προσπάθεια, κάθε σοβαρό άνθρωπο και κάθε επενδυτική προοπτική.

Δυστυχώς, αυτή είναι και η σκληρή πραγματικότητα του ποδοσφαίρου: στις επιτυχίες είναι όλοι δίπλα σου, στις δύσκολες στιγμές εμφανίζονται εκείνοι που δεν έχουν προσφέρει ποτέ τίποτα, πέρα από λόγια, διχόνοια και δηλητήριο. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα ο ΠΑΣ Γιάννινα.

Ότι έχει συμβεί και έχει επιτευχτεί τους τελευταίους 10 μήνες είναι κυριολεκτικά «άθλος» και το γνωρίζει ακόμα και ο πιο κακεντρεχής: Από τον Οκτώβριο και μετά, η ομάδα στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά σε δικούς μου προσωπικούς πόρους, χωρίς να έχω ούτε μία μετοχή, χωρίς να έχω μετοχική ιδιότητα, χωρίς να έχω κάποιο θεσμικό όφελος, παρά μόνο δυσβάστακτο κόστος σε όλα τα επίπεδα.

Κι όμως, την ίδια στιγμή, κάποιοι επέλεξαν να μου φορέσουν την ταμπέλα του «διαχειριστή» και σήμερα την ταμπέλα του «ακατάλληλου» και «αποτυχημένου» διαχειριστή!

Αλήθεια: πόσοι «διαχειριστές» βάζουν προσωπικά ποσά που πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ, προσωπικό χρόνο, καρδιά και ψυχή σε κάτι που δεν τους ανήκει;

Και ενώ όλα αυτά συνέβαιναν, παράλληλα έτρεχε ένας καθημερινός αγώνας επιβίωσης: παλαιές οφειλές, παλιές αμαρτίες, απειλές κυρώσεων, κίνδυνοι αφαιρέσεων βαθμών, κίνδυνοι αποβολής από το πρωτάθλημα ή υποβιβασμού στα τοπικά πρωταθλήματα.

Αυτή ήταν η πραγματικότητα που διαχειρίστηκα κυριολεκτικά μόνος μου. Χωρίς ουσιαστική βοήθεια, χωρίς επαρκή έσοδα, χωρίς νέες σημαντικές χορηγίες, χωρίς πρόσθετη οικονομική στήριξη από πουθενά.

Το έκανα γιατί είχα βάλει ένα προσωπικό στοίχημα: η ομάδα να υπάρχει, να είναι ενεργή, να ζει, να ολοκληρώσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με αξιοπρέπεια, να μην κουβαλήσει νέες ποινές για να μπορεί σήμερα, μια μέρα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, να μιλά για επόμενη μέρα.

Η πραγματική της κατάσταση έχει πλέον αποτυπωθεί με ακρίβεια.

Υπάρχει βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί μια σοβαρή επόμενη μέρα. Δεν μιλάμε θεωρητικά — μιλάμε με στοιχεία.

Τα πλήρη στοιχεία αυτής της προσπάθειας θα παρουσιαστούν με απόλυτη διαφάνεια, ακρίβεια και τεκμηρίωση.

Όποιος το αμφισβητεί, θα διαψευστεί πανηγυρικά προσεχώς. Κάθε ευρώ που εισπράχθηκε, κάθε ευρώ που δαπανήθηκε, κάθε ευρώ που καταβλήθηκε, κάθε ευρώ που μπήκε ή βγήκε από την ΠΑΕ, με οποιονδήποτε τρόπο, έχει αποτυπωθεί, θα αποδειχθεί και θα τεκμηριωθεί πλήρως.

ΚΑΛΩ ΤΩΡΑ οποιονδήποτε έχει την παραμικρή αμφιβολία — επώνυμα ή ανώνυμα — να ζητήσει τον οποιονδήποτε αρμόδιο έλεγχο, φορολογικό, λογιστικό, θεσμικό.

ΤΟ ΖΗΤΩ ΠΡΩΤΟΣ ΕΓΩ.

Δεν έχω να κρύψω ούτε να φοβηθώ τίποτα και δεν θα δεχτώ από κανέναν να σπιλωθεί και να αμφισβητηθεί τόσο η δική μου προσωπικότητα και αξιοπρέπεια όσο και του πατέρα μου και εμβληματικού αρχηγού του Άγιαξ της Ηπείρου.

Ένα πράγμα παραμένει διαχρονικά αληθινό:

Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.

Αυτό που με προβληματίζει και με θλίβει περισσότερο δεν είναι η ανακοίνωση.

Όλα αυτά με κάνουν να επανεξετάζω — ίσως και οριστικά — πράγματα που μέχρι σήμερα δεν ήθελα και πάλευα μέσα μου να μην πιστέψω.

Δεν πρόκειται να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση.

Δεν θα κάνω αυτό το κακό στον ΠΑΣ.

Δεν θα μπω σε αντιπαράθεση που μπορεί να λειτουργήσει ως ταφόπλακα για οποιονδήποτε σοβαρό άνθρωπο εξετάζει να σταθεί δίπλα στην επόμενη μέρα.

Όμως δεν θα επιτρέψω να μείνει στον αέρα μια εικόνα ελλιπής, άδικη και μονομερής.

Θα επανέλθω πολύ σύντομα.

Όχι με λόγια — με στοιχεία.

Όλα είναι καταγεγραμμένα, αποδεδειγμένα, τεκμηριωμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ.

Και τότε ο καθένας θα μπορεί να κρίνει — αλλά και ο καθένας θα κριθεί.

Μέχρι τότε, παραμένω απόλυτα προσηλωμένος σε αυτό που κάνω από την πρώτη στιγμή:

Να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα για να υπάρχει επόμενη μέρα για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Γιατί, παρά τα λάθη, τις δυσκολίες, τις πικρίες και τις αδικίες, ένα πράγμα έχει σημασία:

Ο ΠΑΣ σήμερα υπάρχει. Και αυτό δεν έγινε από μόνο του…».