Μετά την πρόκριση της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, το ζευγάρι των τελικών της Handball Premier για τη σεζόν 2025-2026 «κλείδωσε», με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Οι δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού χάντμπολ θα τεθούν αντιμέτωπες για πέμπτη διαδοχική χρονιά σε τελική σειρά, σε μια μονομαχία που έχει εξελιχθεί σε κλασική τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, αυτή θα είναι η έβδομη φορά που θα διεκδικήσουν μεταξύ τους τον τίτλο, με την παράδοση να ευνοεί τους «ερυθρόλευκους», που μετρούν πέντε κατακτήσεις έναντι μίας της ΑΕΚ, το 2023.

Η φετινή σειρά αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Ολυμπιακός στοχεύει στη διατήρηση των σκήπτρων και στην κατάκτηση τρίτου διαδοχικού πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ επιδιώκει την επιστροφή στην κορυφή μετά από τρία χρόνια.

Οι Πειραιώτες, που τερμάτισαν πρώτοι στην κανονική διάρκεια, θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας, ενώ ο δεύτερος τελικός θα διεξαχθεί χωρίς θεατές λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.

