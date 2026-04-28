Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, την Παρασκευή 24 Απριλίου, σημειώνοντας ρεκόρ σεζόν. Η εκπομπή έρευνας του MEGA κυριάρχησε στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,8%, καταγράφοντας το υψηλότερο μερίδιό της από τον Σεπτέμβριο του 2025. Παράλληλα, το «Τούνελ» κέρδισε την πρωτιά και στο δυναμικό κοινό 18-54, με […]