Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση που σημειώθηκε την Κυριακή στην κοινότητα Γκουγιάκου, στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Ένοπλοι εισέβαλαν το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στο χωριό Γκουγιάκου, στην πολιτεία Ανταμάουα, και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως, σκοτώνοντας τουλάχιστον 29 ανθρώπους και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι.

Ο κυβερνήτης Αμάντου Ουμάρου Φίντιρι επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων κατά την επίσκεψή του στην πληγείσα περιοχή. Εκεί ενημερώθηκε για τις συνθήκες της επίθεσης και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι αρχές βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες ασφαλείας, με στόχο την αποτροπή παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον.

Η βορειοανατολική Νιγηρία παραμένει από το 2009 επίκεντρο τζιχαντιστικής εξέγερσης, με τη δράση της Μπόκο Χαράμ και της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική – που προήλθε από τη διάσπαση της πρώτης – να έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, επιτείνοντας την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.