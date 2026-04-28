Σημαντικές αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης τίθενται σε ισχύ από σήμερα Τρίτη (28/4) το πρωί, καθώς τα έργα για την κατασκευή του Flyοver προχωρούν σε νέα φάση στην περιοχή της Πυλαίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις αφορούν την άνω διάβαση του ανισόπεδου κόμβου Πυλαίας, γνωστή ως αερογέφυρα της οδού Τζ. Κένεντυ. Έτσι, από τις 10:00 το πρωί η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται πλέον επί της νεοανεγερθείσας γέφυρας, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη ροή στην περιοχή της άνω διάβασης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την εργοταξιακή σήμανση και να τηρούν αυστηρά τα όρια ταχύτητας. Η μετατόπιση της κυκλοφορίας στη νέα γέφυρα αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη συνέχιση των έργων, ωστόσο ενδέχεται να προκληθεί προσωρινή όχληση μέχρι την εξοικείωση των οδηγών με το νέο σχήμα κυκλοφορίας.

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να γίνει η καθαίρεση και του κλάδου της καθόδου της γέφυρας για τη δημιουργία νέου, με την ολοκλήρωση του οποίου θα αποκατασταθεί πλήρως η κίνηση των οχημάτων, που θα διεξάγεται σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση.