Η νέα ταινία του Christopher Nolan, με τίτλο The Odyssey, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον προσεχή Ιούλιο, ωστόσο λίγους μήνες πριν από την κυκλοφορία της, αποκαλύφθηκε ότι μια ακόμη κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτή τη φορά σε εντελώς διαφορετικό ύφος.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, προχωρά επίσημα η παραγωγή ενός μουσικού animation με τίτλο Epic, βασισμένου επίσης στην Οδύσσεια. Ο γνωστός παραγωγός Jerry Bruckheimer (Top Gun, Pirates of the Caribbean) συνεργάζεται με τον δημιουργό του Epic, Jorge Rivera-Herrans και τον πρόεδρο της Atlantic Music Group Kevin Weaver για την ανάπτυξη της ταινίας. Στην παραγωγή συμμετέχει και ο Chad Oman από την εταιρεία Jerry Bruckheimer Films.

Η Οδύσσεια αποκτά νέα ζωή μέσα από το Epic

Το project δεν έχει ακόμη βρει στούντιο ή πλατφόρμα διανομής, ωστόσο αναμένεται να προταθεί σε ενδιαφερόμενους ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Η ιδέα του Epic ξεκίνησε, όταν ο Rivera-Herrans ανέπτυξε τη μουσική εκδοχή της Οδύσσειας κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Κατά την περίοδο της πανδημίας, το 2021, άρχισε να δημοσιεύει αποσπάσματα στο TikTok, και μέχρι το 2022 παρουσίαζε ολοκληρωμένα μουσικά επεισόδια.

Οι αυτοχρηματοδοτούμενες κυκλοφορίες του Epic σημείωσαν τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στην κορυφή των charts του iTunes και καταλαμβάνοντας εννέα από τις δέκα πρώτες θέσεις στις λίστες των soundtrack. Οι αναρτήσεις του συγκέντρωσαν πάνω από τέσσερα δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και περισσότερες από επτά δισεκατομμύρια προβολές σε βίντεο μικρής διάρκειας.

Η τεράστια απήχηση οδήγησε τον Rivera-Herrans στη συνεργασία με την Atlantic του Weaver, εξασφαλίζοντας φυσικές κυκλοφορίες και εμπορικά προϊόντα που απέφεραν εκατομμύρια δολάρια. Η μελλοντική μεταφορά του Epic στη μεγάλη οθόνη θεωρήθηκε αναπόφευκτη, ενώ η ήδη υπάρχουσα σχέση μεταξύ Bruckheimer και Weaver –οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στο F1 The Album– διευκόλυνε την έναρξη της παραγωγής.

Η Οδύσσεια του Nolan αναμένεται να σαρώσει

Την ίδια στιγμή, η ταινία του Nolan The Odyssey εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η αναμενόμενη απήχησή της αναμένεται να στρέψει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον και προς το Epic. Το νέο φιλμ του Nolan, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, βασίζεται στο ομηρικό έπος και περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ.

Πρωταγωνιστής είναι ο Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης, σε ένα έπος που αφηγείται την επιστροφή του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Συμμετέχουν επίσης οι Anne Hathaway ως Πηνελόπη, Tom Holland ως Τηλέμαχος, Robert Pattinson ως Αντίνοος, Zendaya ως Αθηνά, Jon Bernthal ως Μενέλαος, Himseh Patel ως Ευρύλοχος, John Leguizamo ως Εύμαιος, Mia Goth ως Μελάνθω και Benny Safdie ως Αγαμέμνων. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Charlize Theron, Lupita Nyong’o και Elliot Page.