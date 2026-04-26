Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα την Δευτέρα, στο πλαίσιο επίσκεψης κατά την οποία θα ενημερώσει για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Isna, το οποίο επικαλείται τον πρεσβευτή του Ιράν στη Ρωσία.

Η επίσκεψη του Αραγτσί στη ρωσική πρωτεύουσα εντάσσεται σε περιοδεία που ξεκίνησε την Παρασκευή από το Ισλαμαμπάντ. Κατά τη διάρκειά της, ο Ιρανός υπουργός θα συζητήσει με «τους Ρώσους αξιωματούχους για την πιο πρόσφατη κατάσταση των διαπραγματεύσεων, την κατάπαυση του πυρός και τις σχετικές εξελίξεις».

Παράλληλα, θα παρουσιάσει λεπτομερή αναφορά για την πορεία των συνομιλιών, όπως μεταδίδει το Isna.

Από τη Μόσχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας πρόκειται να μεταβεί στη Ρωσία, σύμφωνα με τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης ούτε αν ο Αραγτσί θα έχει τελικά επαφή με τον πρόεδρο Πούτιν.

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη του Αραγτσί στη Ρωσία για συνομιλίες», δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων, μετά τη σχετική ανακοίνωση του Ιρανού πρέσβη για το επικείμενο ταξίδι του υπουργού στη ρωσική πρωτεύουσα.