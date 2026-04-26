Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι το τετραήμερο ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Η απόφαση ελήφθη παρά το περιστατικό με την εισβολή ενόπλου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου παρίστατο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έπειτα από συζητήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενεργώντας κατόπιν συμβουλής της κυβέρνησης, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επίσημη επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί», δήλωσε εκπρόσωπος των Ανακτόρων.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι ιδιαίτερα ευγνώμονες σε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για να διασφαλίσουν ότι το ταξίδι θα γίνει όπως έχει προγραμματιστεί». Το βασιλικό ζεύγος ανυπομονεί να ξεκινήσει την επίσκεψη αύριο, με την επίσημη υποδοχή τους στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.