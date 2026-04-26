Απίστευτες σκηνές που δεν είχαν καμία σχέση με αυτές που προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα του Χίλτον στην Ουάσιγκτον, κατέγραψαν οι κάμερες, καθώς κάποιοι από τους παρευρισκόμενους όχι απλώς δεν αγχώθηκαν, αλλά είτε συνέχισαν να απολαμβάνουν το φαγητό τους, είτε άρπαζαν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ του Σαββάτου (25/4), ώρα Ουάσινγκτον, όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν όρμησε με όπλα και μαχαίρια στον χώρο της εκδήλωσης, όπου επικράτησε πανικός, με πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών να απομακρύνουν τον Αμερικανό πρόεδρο και να ακινητοποιούν τον 31χρονο. Αφού ο Κόουλ Άλεν μεταφέρθηκε στο τμήμα, οι ανταποκριτές και οι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εγκατέλειψαν το Χίλτον και κάποιοι από τους δημοσιογράφους παρέμειναν στην αίθουσα, καλύπτοντας το ρεπορτάζ.

Ανάμεσα σε αυτούς και ένας μεγάλης ηλικίας κύριος που φάνηκε να κάθεται μόνος του, απολαμβάνοντας το γεύμα του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, φαίνεται ο άνδρας να κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σε αναποδογυρισμένες καρέκλες, πεταμένα ποτήρια και αστυνομικούς που προσέχουν την αίθουσα. Κοιτώντας σαν «χαμένος» δεξιά και αριστερά και εντελώς μόνος του, παρακολουθεί το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τσιμπολογά από το πιάτο του. «Τίποτα δεν σταματά αυτόν τον άνδρα να τελειώσει το πιάτο του», έγραψαν χρήστες στα social media, με το βίντεο να γίνεται viral μέσα σε μια στιγμή.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

Άδειασαν τα τραπέζια από σαμπάνιες

Ακόμη ένα βίντεο από το Χίλτον έκανε τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας αυτή τη φορά δημοσιογράφους να μαζεύουν τα πράγματά τους -και όχι μόνο- από τα τραπέζια. Στα πλάνα φαίνονται δημοσιογράφοι, μετά τους πυροβολισμούς, να τραβούν φωτογραφίες σηκώνοντας ψηλά τα μπουκάλια σαμπάνιας.

Η αίθουσα θυμίζει «βομβαρδισμένο τοπίο», αλλά η selfie πρέπει να τραβηχτεί.