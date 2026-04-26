Ο Βίκτορ Όρμπαν έχασε τις εκλογές από τον Πέτερ Μαγιάρ και σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian, συνεργάτες του Όρμπαν σπεύδουν να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό.

Ιδιωτικά τζετ, που φέρονται να είναι φορτωμένα με τον πλούτο όσων ευνοήθηκαν κατά τη διάρκεια των 16 ετών εξουσίας του Όρμπαν, απογειώνονται από τη Βιέννη. Παράλληλα, άλλα άτομα επενδύουν τις περιουσίες τους εκτός Ουγγαρίας, όπως αναφέρουν πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Την ίδια ώρα, πρόσωπα με υψηλόβαθμες θέσεις κοντά στον Όρμπαν εξετάζουν επιλογές για βίζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας να εργαστούν σε ιδρύματα συνδεδεμένα με την εκλογική βάση του προέδτρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστή ως MAGA.

Αναταραχή στην Ουγγαρία μετά την εκλογική ήττα

Από το 2010, ένας στενός κύκλος συνεργατών του Βίκτορ Ορμπάν στο κόμμα του το Fidesz φέρεται να έχει αποκτήσει τεράστιες περιουσίες, αξιοποιώντας τον έλεγχο της οικονομίας και συμβάσεις δημοσίων έργων χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το Guardian, τρία μέλη αυτού του κύκλου έχουν ήδη αρχίσει να μεταφέρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλοι, σύμφωνα με πηγές του Fidesz, στρέφονται προς την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη.

Οι καταγγελίες του Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ κατηγόρησε όσους συνδέονται με το Fidesz ότι προσπαθούν να προστατεύσουν τον πλούτο τους πριν η νέα κυβέρνηση αναλάβει επίσημα την εξουσία στις αρχές Μαΐου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε πως «ολιγάρχες που συνδέονται με τον Όρμπαν μεταφέρουν δεκάδες δισεκατομμύρια φιορίνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουρουγουάη και άλλες μακρινές χώρες».

Ο ίδιος κάλεσε τον γενικό εισαγγελέα, τον αρχηγό της αστυνομίας και τον επικεφαλής της εφορίας να «συλλάβουν τους εγκληματίες» και να «μην τους επιτρέψουν να διαφύγουν» σε χώρες χωρίς δυνατότητα έκδοσης.

Επίσης, ο Μαγιάρ ανέφερε ότι ανάμεσα σε όσους σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα βρίσκεται η οικογένεια του Λόριντς Μέσαρος, στενού φίλου του Όρμπαν. Ο Μέσαρος, από τεχνίτης φυσικού αερίου, εξελίχθηκε στον πλουσιότερο άνθρωπο της Ουγγαρίας, χάρη όπως σημειώνεται σε δημόσιες συμβάσεις. Η εταιρεία του δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

«Έχω επίσης ενημερωθεί ότι αρκετές οικογένειες ολιγαρχών έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», ανέφερε ο Μαγιάρ, προσθέτοντας ότι «αρκετές οικογένειες ολιγαρχών με επιρροή έχουν ήδη αποσύρει τα παιδιά τους από τα σχολεία και οργανώνουν προσωπικό ασφαλείας για την αναχώρησή τους».

Το θέμα της μεταφοράς περιουσιών στο εξωτερικό είχε αναδειχθεί αρχικά από το ερευνητικό μέσο Vsquare. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, στελέχη συνδεδεμένα με τον Όρμπαν προσπαθούν να διασφαλίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία πριν η νέα κυβέρνηση τα «παγώσει» ή τα κατασχέσει. Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσε και η ιστοσελίδα 444.hu, αναφέροντας ότι ήδη από τον Μάρτιο είχαν ξεκινήσει μεταφορές κεφαλαίων προς το Ντουμπάι.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το Vsquare, οι προσπάθειες αυτές ενδέχεται να εμποδιστούν από κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους που γνωρίζουν λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν επί των ημερών του Όρμπαν. Οι αρχές, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, προετοιμάζονται για μια μακρά διαδικασία ανάκτησης του φερόμενου ως κλεμμένου δημόσιου πλούτου και δίωξης των υπευθύνων για οικονομικά εγκλήματα.

Τέλος, ο νέος ηγέτης της Ουγγαρίας έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα τελευταία 24ωρα της κυβέρνησης Όρμπαν καταστρέφονται κρίσιμα έγγραφα. «Λαμβάνουμε όλο και περισσότερες αναφορές για καταστροφή εγγράφων σε μεγάλη κλίμακα από διάφορα υπουργεία, συνδεδεμένους φορείς και εταιρείες που είναι κοντά στο Fidesz», έγραψε ο Μαγιάρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης