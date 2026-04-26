Με τρόπο ιδανικό ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της για τη σεζόν 2025-26 η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, κατακτώντας το πρωτάθλημα χωρίς ήττα και με το απόλυτο 14 στα 14, εξασφαλίζοντας παράλληλα την άνοδο στη Β’ κατηγορία.
Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 9-0 του Πυθαγόρα Περάματος στην τελευταία αγωνιστική, σε ένα ματς που επιβεβαίωσε την πλήρη κυριαρχία τους σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Ενδεικτικό της υπεροχής τους είναι το εντυπωσιακό συνολικό ρεκόρ τερμάτων, το οποίο έκλεισε στο 136-0.
Ο τίτλος είχε ουσιαστικά κριθεί από νωρίς, ωστόσο η ομάδα του Πειραιά ολοκλήρωσε τη σεζόν με εμφατικό τρόπο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της σε κάθε επίπεδο της κατηγορίας.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ματζάνα, Μισιρλή, Μυλωνά, Πελεκούδα, Λόγου, Ιωαννίδη, Κατσάνου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Φεγγούλη, Ξυλούρη, Σιαπλαούρα, Δημητρίου, Τρυγούτη)
Τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού
Εθνικός Καλαμάτας – Ολυμπιακός 0-10
Ολυμπιακός – Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ 10-0
Αθλητική Ακαδημία 28Β (Valbuena Academy) – Ολυμπιακός 0-10
Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7
Ολυμπιακός – Άγιος Θωμάς 11-0
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-10
Ολυμπιακός – Εθνικός Καλαμάτας 11-0
Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10
Ολυμπιακός – Αθλητική Ακαδημία 28Β (Valbuena Academy) 9-0
Ολυμπιακός – Εθνικός 5-0
Άγιος Θωμάς – Ολυμπιακός 0-11
Ολυμπιακός – Ελπίδα Τρίπολης 11-0
Πυθαγόρας Περάματος – Ολυμπιακός 0-9