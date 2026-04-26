Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη της παραμονής μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής των playouts της Super League, καθώς τα αποτελέσματα της Κυριακής έφεραν σημαντικές ανακατατάξεις στη βαθμολογία.

Η Κηφισιά αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Παναιτωλικό στη Νεάπολη, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν μαζί στους 31 βαθμούς.

Στο Περιστέρι, ο Ατρόμητος επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Αστέρα AKTOR, παρέμεινε αήττητος στα playouts και οδηγεί την κούρσα με 40 βαθμούς. Οι Αρκάδες έμειναν στους 25 πόντους.

Στη Λάρισα, ο Πανσερραϊκός πήρε σπουδαίο «διπλό» με 1-0 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, ανεβαίνοντας πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και στο +2 από τις επικίνδυνες θέσεις. Αντίθετα, οι Θεσσαλοί παρέμειναν στην τελευταία θέση.

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής των playouts

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0

Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR 2-1

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1