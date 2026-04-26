Έντονη ήταν η αντίδραση των οπαδών της Γκρασχόπερς προς την αμερικανική LAFC, η οποία κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ελβετικής ομάδας.

Η απογοήτευση κορυφώθηκε στο παιχνίδι με τη Λουκέρνη, όπου οι οργανωμένοι φίλαθλοι άφησαν άδειο το πέταλό τους και ανάρτησαν πανό με ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα κατά της ιδιοκτησίας.

Η Γκρασχόπερς, αν και ιστορικός σύλλογος με 27 πρωταθλήματα, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε αγωνιστική κρίση, δίνοντας μάχη για την παραμονή της για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Οι υποσχέσεις για επενδύσεις και ανασύνταξη της ομάδας από την πλευρά της LAFC δεν έχουν υλοποιηθεί, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των φιλάθλων και βαθύ ρήγμα στη σχέση τους με τη διοίκηση.