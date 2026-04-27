Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότο της χώρας προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο 14 ανθρώπων, παρά την πρόσφατη παράταση της εκεχειρίας.

Δύο γυναίκες και δύο παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς, διευκρίνισε το υπουργείο σε ανακοίνωση και πρόσθεσε ότι άλλοι 37 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και τρεις γυναίκες. Το Ισραήλ, το οποίο ανέφερε ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο Λίβανο, δήλωσε ότι μπορεί να δράσει κατά «σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή συνεχιζόμενων επιθέσεων».

«Αυτό σημαίνει ελευθερία δράσης όχι μόνο για την αντιμετώπιση επιθέσεων… αλλά και για την πρόληψη άμεσων απειλών, ακόμη και αναδυόμενων απειλών», δήλωσε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου.