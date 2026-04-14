Η Τότεναμ διανύει μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της, καθώς μετά την ήττα από τη Σάντερλαντ με 1-0 και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, βρέθηκε στη ζώνη του υποβιβασμού, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο Κρίστιαν Ρομέρο στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, προσθέτοντας ακόμη ένα πλήγμα για τους Λονδρέζους.

Λίγο αργότερα, ο Αργεντινός αμυντικός έγινε στόχος ειρωνείας από έναν οπαδό στους δρόμους του Λονδίνου. Την ώρα που περπατούσε, ο φίλαθλος τον πλησίασε και τον κατέγραψε σε βίντεο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Κρίστιαν, καλή επιτυχία στην Championship φίλε».

Ο Ρομέρο, παρότι αντιλήφθηκε το σχόλιο, δεν έδωσε καμία σημασία και συνέχισε ατάραχος τον δρόμο του στην αγγλική πρωτεύουσα.