Αεροπορικός συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά δίκτυα παρακολούθησης, μετά από αναφορές για εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal από ρωσικά μαχητικά MiG-31K.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πύραυλοι κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίτσκι, δυτικά του Κιέβου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων.

Αναφορές για πλήγματα στην Οδησσό

Την ίδια ώρα, η Οδησσός, το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο επιθέσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές ζημιές ή θύματα, ενώ οι ουκρανικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι προειδοποιήσεις της Μόσχας

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις της Μόσχας για νέο γύρο επιθέσεων κατά του Κιέβου. Ρωσικές πηγές κάλεσαν μάλιστα ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα, εντείνοντας το ήδη βαρύ κλίμα στην περιοχή.