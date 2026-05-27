Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν την είσοδο κανενός κρούσματος Έμπολα στο έδαφός τους, ενώ σχεδιάζουν τη δημιουργία ειδικού κέντρου καραντίνας στην Κένυα, καθώς η επιδημία αιμορραγικού πυρετού εξαπλώνεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Δεν μπορούμε και δεν θα αφήσουμε ούτε ένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στις ΗΠΑ», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται «ακατάπαυστα για να περιορίσει αυτή την κρίση στις χώρες όπου τώρα σοβεί, κυρίως στη ΛΔΚ». Παράλληλα, τόνισε πως ενισχύονται τα μέτρα παρακολούθησης, ώστε «να διασφαλιστεί ότι κανένας που έχει προσβληθεί από Έμπολα δεν θα εισέλθει σε αυτήν τη χώρα και δεν θα μας προκαλέσει προβλήματα».

Κέντρο καραντίνας στην Κένυα

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται στη ΛΔΚ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ιδρύσουν στην Κένυα ένα κέντρο καραντίνας για ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως Αμερικανούς πολίτες. Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το κέντρο έχει σχεδιαστεί «για να επιτραπεί στους Αμερικανούς που θα πρέπει να φύγουν γρήγορα από τη ΛΔΚ και να μπουν σε καραντίνα, να έχουν περίθαλψη υψηλής ποιότητας, χωρίς να χρειαστεί να υποστούν τους κινδύνους που συνδέονται με ένα μεγάλο ταξίδι επιστροφής στις ΗΠΑ».

Περιστατικά και μέτρα πρόληψης

Ένας Αμερικανός γιατρός, ο Πίτερ Στάφορντ, που προσβλήθηκε από τον ιό στη ΛΔΚ, νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα στο Βερολίνο μαζί με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του. Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο Σαριτέ, «ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία» και η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί.

Ο Στάφορντ, μέλος της αμερικανικής χριστιανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Serge, είχε εκτεθεί στον ιό ενώ περιέθαλπε ασθενείς στο νοσοκομείο Νιανκουντέ, στην ανατολική ΛΔΚ.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι όλοι οι ταξιδιώτες από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Ουγκάντα ή το Νότιο Σουδάν, οι οποίοι έχουν διαμείνει εκεί τις τελευταίες 21 ημέρες, θα κατευθύνονται αποκλειστικά προς τρία αεροδρόμια των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, την Ατλάντα και το Χιούστον για ελέγχους ανίχνευσης του ιού.

Αντίθετα, οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν διέλθει από τις συγκεκριμένες χώρες απαγορεύεται να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για περίοδο 30 ημερών.

Ανησυχία του ΠΟΥ

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.000 ύποπτα κρούσματα, εκ των οποίων 223 θάνατοι. Ωστόσο, οι διεθνείς υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας παραμένει άγνωστη και τα υπάρχοντα στοιχεία θεωρούνται πιθανώς υποεκτιμημένα.