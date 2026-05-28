Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (27/5) στο Κερατσίνι, όταν μηχανάκι διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μία 14χρονη στη Λεωφόρο Σαλαμίνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο οδηγός του δικύκλου φέρεται να χτύπησε τη νεαρή, τη στιγμή που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο η 14χρονη όσο και ο διανομέας. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.