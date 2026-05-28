Η Κρίσταλ Πάλας είναι η μεγάλη νικήτρια του Conference League, κατακτώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε στον τελικό της Λειψίας της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0, χάρη στο καθοριστικό γκολ του Ματετά.

Το Λονδίνο «φόρεσε» τα γιορτινά του, με τους φιλάθλους της Πάλας να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας και να πανηγυρίζουν έξαλλα τη σπουδαία επιτυχία. Από τη στιγμή του γκολ μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, οι αντιδράσεις στις παμπ της πόλης ήταν εκρηκτικές, με τραγούδια, πανηγυρισμούς και έντονη συγκίνηση για το ιστορικό επίτευγμα.

Ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος του συλλόγου έφερε μια νύχτα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των οπαδών της Κρίσταλ Πάλας.

