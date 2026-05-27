Ο Τραϊανός Δέλλας και η μονάκριβη κόρη του, Βικτώρια. Συντετριμμένοι. Κρατώντας σφιχτά ο ένας το χέρι του άλλου στην πιο δύσκολη στιγμή, αποχαιρετούν τη σύζυγο και μητέρα, τη δικιά τους Γωγώ.

Οικογένεια και φίλοι της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασαν σήμερα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό για να της πουν το τελευταίο «αντίο».

«Αγάπη μου, Άγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα: ‘’Μη φοβάσαι. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια’’. Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε σε ωκεανό. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου».

Ο επικήδειος που εκφώνησε ο Τραϊανός Δέλλας σπαρακτικός. Μια κατάθεση ψυχής για τη γυναίκα που λάτρεψε.

«Αν ήξερα πού πήγαινα να μπλέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουνα σίγουρη. Να ήσουνα σίγουρη ότι πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουνα, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουνα».

Η Βικτώρια, στα 18 της χρόνια κλήθηκε να μιλήσει για την μητέρα της την κολλητή της, τον φύλακα άγγελο της που θα την προσέχει τώρα από ψηλά.

«Ξέρω πως σήμερα είναι μια μέρα πένθους και πως όλοι είμαστε βαθιά στενοχωρημένοι. Όμως μέσα μου νιώθω πως δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί πέρα από όλα το τελευταίο πράγμα που θα άξιζε σε αυτή τη γυναίκα είναι λύπη. Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και υπερηφάνεια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο».

Η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα έζησε την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της. «Καλώς το αστέρι μου, καλώς το λουλούδι μου» ακούστηκε να λέει όταν έφτασε το λευκό φέρετρο στην εκκλησία.

Η αδερφή της Γωγώς Μαστροκώστα ήταν αδύνατον να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όπως και η επιχειρηματίας και φίλη της Μαρία Καλάβρια που προσπαθούσε να βρει παρηγοριά στον ώμο του αδελφικού φίλου της Γωγώς, Χάρη Σιανίδη.

Ο αδερφός του Τραϊανού Δέλλα, πρόσωπα που αγάπησαν την Γωγώ και τον Τραϊανό, όπως ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Νόνη Δούνια, ο Μάκης Τσέλιος και ο Λάκης Γαβαλάς ήταν όλοι εκεί.

Η χρυσή γενιά της εθνικής ποδοσφαίρου που κατέκτησε το Euro το 2004, ήταν εκεί. Ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο Αντώνης Νικοπολίδης, ο Κώστας Κατσουράνης, Τάκης Φύσσας, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Ίλια Ίβιτς με τη ελενη πετρουλακη, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος. Εκεί και ο Ντούσαν Μπάγιεβιτς.

Μετά την εξόδιο ακολουθία οι στενοί συγγενείς της Γωγώς Μαστροκώστα ξεκίνησαν για την ταφή της, στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου στο τόπο καταγωγής της.